Google brengt BigQuery naar AWS en Azure

Google kondigt BigQuery Omni aan, een cloudservice waarmee klanten data uit public clouds kunnen analyseren zonder deze eerst te verplaatsen. De dienst brengt de BigQuery data warehousing- en analytics-mogelijkheden naar Microsoft Azure en AWS.

Google’s BigQuery is een tool waarmee gebruikers snel Structured Query Language (SQL)-queries kunnen uitvoeren en enorme hoeveelheden data kunnen analyseren. De tool is behoorlijk krachtig, maar werd tot nu toe alleen gebruikt voor data in Google Cloud.

Met BigQuery Omni heeft de concurrentie van Google, AWS en Azure, ook de mogelijkheid om data te analyseren zonder dat gegevens van de ene naar de andere cloud moeten verhuizen.

Google Anthos

BigQuery Omni wordt aangedreven door Google Anthos, een hybrid- en multicloud applicatieplatform dat een consistente ontwikkelings- en operationele ervaring biedt voor cloudomgevingen en on premise-omgevingen. In dit geval helpt Anthos om een veilige en naadloze verbinding te bieden tussen Google Cloud en andere public clouds, zodat klanten op een veilige manier analyses kunnen uitvoeren met een volledig beheerde infrastructuur.

Dit is dezelfde technologie die Google heeft gebruikt voor het nieuwe Centre of Excellence voor onafhankelijke softwareleveranciers. De service die BigQuery hier biedt, is mogelijk doordat de tool computing en storage van elkaar scheidt. De tool voert standaard SQL-queries uit op de data in de opslag.

BigQuery Omni is als gesloten alpha beschikbaar op AWS en komt binnenkort naar Microsoft Azure.

Tip: Wat is Google Anthos? Is dit de moderne cloud infrastructuur die je zoekt?