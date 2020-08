Oracle biedt VMware-as-a-Service vanuit de Oracle Cloud

Oracle stelt klanten met de Oracle Cloud VMware Solution in staat om een beheerde VMware-omgeving af te nemen. Deze oplossing heeft betere functionaliteit dan dezelfde oplossingen van de andere grote public cloudaanbieders.

VMware is vrijwel de standaard voor het ondersteunen van applicaties in on-premise datacenters. Maar om deze applicaties vervolgens naar de private, hybrid of public cloud te brengen, kan lastig zijn. Applicaties moeten opnieuwe worden geconfigureerd of soms herschreven worden om goed in cloudomgevingen te presteren.

Oracle wil het gebruik van cloudomgevingen voor zijn klanten vergemakkelijken. De nu uitgebrachte VMware-as-a-Service-dienst Oracle Cloud VMware Solution moet klanten een VMware-omgeving bieden die bijna hetzelfde is als zij nu in hun eigen on-premises datacenters hebben. Applicaties die naar cloudomgevingen worden gebracht, hoeven daardoor niet te worden herschreven. Ook kunnen zij hiermee sneller al hun bestaande tooling en best practices ‘overzetten’, zonder extra training voor hun medewerkers.

Onderscheidend

Op zich is de Oracle Cloud VMware Solution niet uniek. Veel grote public cloudaanbieders, denk daarbij aan Microsoft Azure, AWS, Google Cloud en IBM Cloud, bieden al het VMWare Cloud-aanbod als een beheerde dienst. Oracle geeft echter aan dat een set extra functionaliteit de Oracle Cloud VMware Solution onderscheidt van de diensten die andere public cloudaanbieders leveren.

Extra functionaliteit

Eén van de extra eigenschappen is betere beveiligingsopties. In zijn cloudgebaseerde VMware-oplossing gaat Oracle uit van een zero-trust operating model. Oracle geeft hierbij aan dat wanneer klanten de Oracle Cloud VMware Solution in hun Oracle Cloud Infrastructure-omgeving hebben uitgerold, de cloud- en ERP-gigant geen toegang meer heeft tot de inloggegevens en de VMware-configuratie. Dit is natuurlijk zeer geschikt voor die organisaties die altijd de controle willen houden over hun door externe partijen beheerde applicatie-omgevingen.

Daarnaast biedt Oracle zijn klanten de mogelijkheid om verschillende versies van de VMware vSphere virtualisatiesoftware te gebruiken. Zij kunnen zelf kiezen of zij versie 6.5 of 6.7 gebruiken. Ook stelt Oracle-klanten in staat om naar eigen wens te upgraden naar nieuwere versies wanneer zij dat willen.

Flexibiliteit in patch- en onderhoudsmanagement

De vrijheid in versie-keuze stelt klanten verder in staat geheel naar eigen wens en tempo security patches uit te voeren. Ook kunnen zij zonder problemen naar eigen inzicht alle standaard meegeleverde VMware beheertools gebruiken voor onderhoudstaken. Alsof zij gewoon werken in een on-premises omgeving, zo geeft Oracle aan.

Andere exclusieve features zijn onder meer een wereldwijde beschikbaarheid en one-stop ondersteuning. Vooral dit laatste vindt de cloud- en ERP-gigant belangrijk omdat het ziet dat klanten graag steeds vaker één enkel aanspreekpunt voor hu clouddiensten willen.

Technische specificaties

De Oracle Cloud VMware Solution is gebouwd rond de VMware Cloud Foundation-specificaties. Onderdelen zijn onder meer de drie belangrijkste VMware-platforms voor compute, networking en storage, vSphere, vSAN en NSX. Ook is hier het HCX-product van moederbedrijf Dell Technologies aan toegevoegd. HCX helpt workloads van on-premise servers naar publieke cloudomgevingen te migreren.

De Oracle Cloud VMware Solution is geschikt voor uitrol in public- en private cloud clusters met drie tot 64 bare-metal instances. Iedere afzonderlijke instance beschikt over 52 Oracle CPU’s. Daarnaast beschikt de aangeboden bare-metal instance over 768 GB aan geheugen en 51,2 TB aan NVMe flash storage per node.

Beschikbaarheid

Oracle Cloud VMware Solution is nu beschikbaar in alle cloudregio’s van Oracle Cloud van dit moment en ook in de toekomstige regio’s. Daarnaast is de oplossing ook beschikbaar in het onlangs gelanceerde on-premises private cloudplatform Dedicated Region Cloud@Customer.