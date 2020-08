Adobe brengt Acrobat web experience naar Box

Adobe en Box kondigen de beschikbaarheid van Acrobat web experience in het Box-platform aan. De integratie stelt gebruikers in staat om direct vanuit Box samen te werken aan PDF’s.

Gebruikers zijn nu in staat om digitale handtekeningen toe te voegen aan PDF’s met de Adobe Acrobat-tools en zij kunnen deze documenten meteen opslaan in Box. De integratie zal de noodzaak om bestanden te downloaden overbodig maken.

Integratie

De integratie komt op het moment dat er veel thuisgewerkt wordt, maar dit brengt wel enkele problemen met zich mee. Alles moet nu digitaal ondertekend worden, omdat het printen en scannen te lang duurt nu werknemers thuiswerken. Volgens Adobe zal de integratie met Box het makkelijker maken voor mensen om te werken aan de miljarden PDF’s die in Box zijn opgeslagen.

Vanuit het platform kunnen zij hun bestanden opslaan en eenvoudig terughalen. De veiligheid van hun documenten is ook gegarandeerd, ongeacht waar ze werken.

“68 procent van de Fortune 500 gebruikt Box, en Acrobat DC abonnees die Box gebruiken hebben direct toegang tot Adobe Acrobat for Box”, aldus Adobe.

Win-win

Adobe ziet de integratie als een doelstelling in zijn missie om de beste PDF-ervaring te bieden. Box ziet de integratie als een aanzienlijke vooruitgang in zijn overgangs- en groeistrategie. Het doel van Box is om de leverancier te worden voor contentmanagement. Het bedrijf wil dit voornamelijk bereiken door verdere samenwerkingen met bedrijven als Adobe.

