Box kondigt integraties aan met Splunk, gaat samenwerken met Adobe

Op BoxWorks in San Francisco heeft Box een tweetal nieuwe integraties onthuld. Het gaat om een een connector voor Box met Splunk en een integratie voor Splunk Phantom. Ook een samenwerking met Adobe voor verbeterde pdf-functies werd aangekondigd.

Box Shield, waarvoor eerder al updates werden aangekondigd, regelt het beheer van gevoelige informatie en herkent verdacht gedrag. Het analyseplatform van Splunk wordt op zijn beurt veel gebruikt voor onderzoek naar zwakke punten in de cybersecurity van bedrijven. Door de connectie van Box met Splunk kunnen security-alerts uit Box Shield in Splunk worden ingevoerd, waardoor beheerders potentiële datalekken kunnen managen via dezelfde Splunk-interface.

Een tweede connector voor Box Shield kan reageren op cyberbedreigingen zonder enige menselijke interactie. Dit is mogelijk door verbinding te maken met Phantom, een systeem voor security automation dat Splunk vorig jaar lanceerde. De twee nieuwe integraties moeten in het algemeen cybersecurity soepeler laten verlopen binnen organisaties.

Samenwerking met Adobe aangekondigd

Op Boxworks werd ook aangekondigd dat Box gaat samenwerken met Adobe. Gebruikers kunnen zo binnen Box gebruik gaan maken van meer pdf-functionaliteiten. Zo is het onder meer mogelijk om pdf’s te maken vanuit andere bestandstypen, zonder verlies van opmaak in het document. Verder kunnen meerdere bestandstypen gecombineerd worden, denk aan word-bestanden met pdf. Daarnaast kunnen contracten veilig digitaal ondertekend worden in Box. Ook kunnen pdf’s geëxporteerd worden naar bewerkbare Word- Excel- of PowerPoint-bestanden, wat het bewerken van pdf-bestanden dus op zijn beurt veel makkelijker maakt.

Jeetu Patel, Chief Product Officer bij Box, meldt hierover: “Met onze nieuwe integraties met Adobe Acrobat-tools kunnen bedrijven volledig in de cloud werken. Mission-critical processen zoals het beoordelen, goedkeuren en elektronisch ondertekenen van contracten, of samenwerken aan vertrouwelijke productontwerpen, zijn eenvoudig en veilig. Geen problemen meer met version control, geen bestanden meer downloaden naar de desktop. Gewoon eenvoudige, veilige en krachtige samenwerking.”