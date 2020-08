Suse maakt EiriniX beschikbaar in het Cloud Foundry-platform

Suse heeft aangekondigd dat het EiriniX beschikbaar maakt voor het Cloud Foundry-project. Het gaat om een framework voor het bouwen van extensies in Eirini, dat op zijn beurt weer ondersteuning biedt aan Kubernetes-gebaseerde container orchestration.



Suse doet wel vaker dit soort contributies: zo schonk het eerst het KubeCF-project aan Cloud Foundry. Hierdoor kan de Cloud Foundry Application Runtime draaien op Kubernetes. De president Engineering & Innovation bij Suse, Thomas Di Giacomo, zegt erover tegen TechCrunch: “We ontwikkelen het eerst upstream, als dat mogelijk is. Dus toen we hadden gemerkt welke waarde KubeCF toevoegde aan de Foundation, leek het ons en de Cloud Foundry-community goed om dat nog een keer te doen. Ook het EiriniX-team was het hiermee eens.”

EiriniX

Hij gaat verder: “Juist omdat we een toename zien in het aantal contributies en gebruik van KubeCF sinds het tot de Foundation behoorde, zien we dat meer organisaties ontwikkelaarstijd steekt in de upstream. Dus ja, EiriniX daaraan toevoegen is een goede manier om een groter publiek aan te spreken.”

EiriniX is in staat om mogelijkheden voor SSH in een container te zetten en zo te debuggen, of juist om alternatieven te bieden voor het loggen van KubeCF. Cloud Foundry Foundation zegt dat het blij is met de bijdrage, omdat het blijkt dat projectteams vaak zoeken naar eenzelfde soort oplossing om Extensions te maken rondom Eirini. Nu kunnen ontwikkelaars het volledig inzetten waardoor er een heel complete bibliotheek van Erini-add-ons ontstaat.

Suse

Suse heeft recentelijk updates uitgebracht voor een andere oplossing: Suse Linux Enterprise Server. Vorig jaar stopte Suse nog met Openstack om zich vooral op applicaties te richten.

Tip: Cloud Foundry moet navigeren op wild water