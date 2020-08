Kubernetes versie 1.19 ziet eindelijk het daglicht

Na een uitgestelde releasedatum vanwege onder meer de huidige pandemie, is versie 1.19 van containerorkestratieplatform Kubernetes uitgebracht. Versie 1.19 brengt onder meer verlenging van het ondersteuningsbeleid voor patches, functionaliteit rondom REST API’s en storage.

De laatste versie van Kubernetes heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Het moet ontwikkelaars en beheerders meer helpen met de applicatie-lifecycle, rondom containers in het bijzonder. In Kubernetes versie 1.19 zijn in totaal 33 verbeteringen doorgevoerd. Hiervan bevinden zich twaalf in een ‘stabiele versie’, 18 in een bètaversie en 13 in een alfaversie.

Verlengde ondersteuningstermijn

Eén van de belangrijkste verbeteringen is dat vanaf deze release de patchondersteuning wordt uitgebreid van negen maanden naar een jaar. Vooral voor bedrijven die direct met Kubernetes werken in plaats van via een platform van een leverancier moet dit als muziek in de oren klinken. Door de uitgebreide ondersteuning hebben zij meer tijd om updates door te voeren.

De update is ingegeven door een onderzoek dat de ontwikkelaars van Kubernetes deden naar de upgradegraad. Uit dit onderzoek bleek dat veel Kubernetes-gebruikers er niet in slaagden hun versie binnen de gestelde negen maanden te updaten.

Uiteindelijk zou bij een verlenging van de ondersteuningsperiode 80 tot 90 procent van de gebruikers een ondersteunde versie draaien. De Kubernetes-ontwikkelaars kozen uiteindelijk voor een ondersteuningsperiode van een jaar omdat dit eigenlijk de normale standaard is binnen de IT-wereld.

Nieuwe policy REST API’s

Een andere belangrijke update betreft een nieuwe policy voor REST API’s. Deze policy is nu uitgebracht in bèta en moet standaard worden vanaf versie 1.20. De nieuwe policy is dat ontwikkelaars, om te voorkomen dat interfaces te lang in bèta blijven, nu negen maanden krijgen om hun API’s algemeen beschikbaar te maken of een nieuwe bèta uit brengen. Zo niet, dan wordt de REST API afgekeurd aan het eind van de periode van negen maanden.

Wanneer afgekeurde REST API’s worden gebruikt, geeft Kubernetes versie 1.19 een waarschuwing aan de ontwikkelaars met de mogelijke verwijderdatum en vervangende API’s als die beschikbaar zijn. Command-line tool Kubectl is hiervoor al van een update voorzien en krijgt twee experimentele debugging workflows voor workloads en voor nodes.

Updates voor storage

Versie 1.19 komt ook met een update op storagebied. Deze laatste release biedt nu een alfaversie voor het tracken van de storagecapaciteit. Concreet gaat het hierbij om een API voor een CSI driver die rapporteert over de storagecapaciteit. De verzamelde informatie wordt in de Kubernetes scheduler gebruikt wanneer voor een bepaalde node of pod wordt gebruikt. Dit helpt het dynamisch configureren van lokale volumes in het netwerk.

Overige storage-alfaversies zijn onder meer generic ephemeral volumes voor scratch storage en het monitoren van de gezondheid van CSI volumes.

Meer functionaliteitsupdates

Andere updates binnen Kubernetes versie 1.19 zijn stabiele en nu algemeen beschikbare versies van de Ingress API, een veilige computing modus, gestructureerde logging en nieuwe klogs. Ook is Endpoint Slice, een schaalbaar alternatief voor de Endpoint API, nu standaard in Kubernetes aangezet. Dit betekent dat kube-proxy vanaf dat punt leest, in plaats van dat het Endpoints gebruikt. Dit levert bijvoorbeeld meer schaalbaarheid in grote clusters op.

Kubernetes versie 1.19 is per direct beschikbaar via GitHub.