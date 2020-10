NEC stapt met overname Avalog meer in fintech

NEC neemt de Zwitserse BPaas- en SaaS-specialist Avaloq over. Met de overname breidt de Japanse multinational zijn dienstverlening uit naar fintech.

Met de overname wil NEC zijn deel van de grote fintech-taart meer veiligstellen. Het Zwitserse Alavlog levert onder meer BPaaS- en SaaS-oplossingen voor banken en andere financiële instellingen. De fintech-specialist is daarbij actief op het gebied van digitaal bankieren, vermogensbeheer en digitale betalingen. Het bedrijf is in meer dan 50 landen actief.

Meer groei

Volgens Avaloq brengt de overname het bedrijf meer mogelijkheden tot groei. Op zijn beurt geeft NEC aan dat het met de aankoop van de fintech-specialist nog verder wil toeleggen op het ontwikkelen van digitale oplossingen voor overheden en financiële instellingen. Volgens NEC draagt het gebruik van fintech bij aan nog meer economische groei en inclusiviteit.

Overnamedetails

NEC betaalt 2,05 miljard Zwitserse frank (1,9 miljard euro) voor 100 procent van de aandelen Avaloq. Hiervan gaat vooral de durfkapitalist Warburg Pincus met 45 procent van de aandelen profiteren. De rest van de aandelen is in handen van de oprichters en medewerkers van Avaloq. Avaloq zal onder eigen naam de werkzaamheden voortzetten binnen NEC. De deal moet in april 2021 zijn beslag krijgen.