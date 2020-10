Nutanix introduceert update van Era multi-databasebeheerplatform

Nutanix heeft onlangs versie 2.0 van zijn multi-databasebeheerplatform Era gelanceerd. Door de updates kunnen bedrijven hun diverse cloudgebasereerde database-omgevingen eenvoudiger en automatischer beheren. Waar deze databases zich ook mogen bevinden.

Met zijn databasebeheerplatform Era wil Nutanix bedrijven het makkelijker maken om diverse cloudgebaseerde databases vanuit een enkele tool compleet te beheren en te automatiseren. Denk hierbij aan het opzetten van nieuwe database clusters en dagelijkse onderhoudstaken als patching.

In de nu uitgebrachte versie 2.0 zijn hiervoor enkele belangrijke updates doorgevoerd. Zo is nu multicloudfunctionaliteit toegevoegd. In de eerdere versie van Era moesten beheerders iedere cloudgebaseerde database nog individueel laten draaien en beheren. Nu gaan deze werkzaamheden vanuit de Era 2.0 interface in één keer over meerdere cloudomgevingen tegelijk. Denk hierbij aan provisioning, patching, bescherming en cloning. Dit biedt meer consistentie en vereenvoudigt de compliance.

Backup-beheer uitgebreid

Daarnaast is de Time Machine feature van een update voorzien. Deze dienst helpt bij het beheer van backups van databases. Met de toegevoegde functionaliteit zijn beheerders nu in staat alle backups van databases binnen bedrijf in een enkele omgeving in te zien.

Andere beheermogelijkheden voor backups van databases zij onder meer het instellen van policies voor hoelang deze backups moeten worden bewaard. Het is onder meer mogelijk om een recente database backup naar een nieuw database cluster te brengen en deze vervolgens in een applicatieontwikkelproces als testomgeving te gebruiken.

Tip: Wat is Nutanix en hoe verovert het de hybrid- en multi-cloud-wereld

Patching

Patching wordt in Era 2.0 ook eenvoudiger. In de nieuwe release zit nu functionaliteit die de hoeveelheid werk bij het uitrollen van patch updates moet terugbrengen. Dit door beheerders een zogenoemde ‘gold image’ van een database te laten maken. Zij kunnen vervolgens andere database clusters met dit image verbinden. Wanneer zij dan een patch naar de gold image uitrollen, wordt die automatisch ook binnen de verbonden databases uitgerold. Dit is vooral voordelig voor die bedrijven die meerdere database engines draaien.

Overige updates

Verder worden in Era 2.0 meer databases ondersteund naast de bestaande SQL Server-, Oracle- en PostgreSQL-platforms. Nu toegevoegde ondersteuning is er voor onder andere SAP HANA en 24/7-ondersteuning voor de PostgreSQL engine.

Gecombineerde oplossingen

Nutanix levert het vernieuwde databasebeheerplatform onder meer in twee combi-aanbiedingen. Als eerste, zoals hierboven al aangegeven, in de vorm van een uitgebreid 24/7 ondersteuningspakket voor klanten die de Postgres database draaien

De andere combi is met SKALE DB. Dit is een beheerde DBaaS-oplossing die Nutanix op basis van Era 2.0 samen met IT-leverancier HCL Technologies heeft ontwikkeld.

Era 2.0 en SKALE DB zijn per direct beschikbaar