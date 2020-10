NetSuite-update integreert software meer met Oracle

Moederbedrijf Oracle kondigt updates aan voor de NetSuite-software. Het brengt onder meer een nieuwe integratie met de Oracle Autonomous Data Warehouse.

Klanten kunnen verbinding maken met duizenden financiële instellingen over de hele wereld om transacties en rekeningsaldi rechtstreeks in NetSuite te importeren. De suite leert hoe de verschillende soorten transacties kunnen worden geïdentificeerd.

Evan Goldberg, oprichter van NetSuite, stelt dat het bedrijf nu in staat is om te herkennen hoe zaken moeten worden gecategoriseerd. Hierdoor wordt alles over de cash standing altijd bijgewerkt.

Updates voor het accounts payable-component stelt bedrijven in staat om workflows digitaal te beheren. Ze kunnen ook invoer automatiseren, elektronische betalingen en geplande betalingswerkzaamheden verwerken. Facturen worden gegroepeerd in één entiteit, waardoor ze sneller kunnen worden aangemaakt.

Tip: NetSuite is een groeibriljant en voor Oracle het voorbeeld hoe cloud werkt

NetSuite onderdeel van Oracle Analytics Cloud

Het NetSuite Analytics Warehouse is geïntegreerd in Oracle Analytics Cloud en Autonomous Data Warehouse. Hierdoor krijgen bedrijven real-time metrics. Het warehouse is onder meer in staat NetSuite-data uit andere systemen te analyseren en snapshots te maken.

De e-commerce-sitemanager krijgt nieuwe self-service-mogelijkheden voor de klant en zet een intelligente agent in, die de beste functies en gebruikersinterface voor klantgerichte sites voorstelt. NetSuite is op dit moment op weg om het grootste deel van de gebruikersinterface te herbouwen rond Oracle’s Redwood-ontwerpspecificaties.

Tip: Wordt NetSuite voor ERP wat Salesforce voor CRM is?