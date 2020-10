Nieuwe Work.com-tools houden bedrijven tijdens corona op gang

Salesforce heeft nieuwe functies toegevoegd aan Work.com, om bedrijven te helpen tijdens de coronapandemie zo goed mogelijk te blijven opereren.

De nieuwe Employee Workspace is een digitale hub waar werknemers alle middelen kunnen vinden die ze nodig hebben om thuis te kunnen werken. Deze middelen bestaan onder andere uit productiviteitsapps, leerplatforms en loongegevens. Ook kunnen werknemers via het platform onderling contact houden en samenwerken.

Als werknemers vast komen te zitten, kunnen ze bij de Employee Helpdesk terecht met hun vragen. De chatbot kan helpen met basale IT- of HR-vragen en indien nodig de werknemers doorverwijzen naar de juiste afdeling.

Communicatie naar klanten

Tijdens de snel veranderende omstandigheden van de coronacrisis moeten veel bedrijven ook efficiënt met hun klanten kunnen communiceren over eventuele beleidswijzigingen. Hiervoor heeft Salesforce enkele nieuwe functies aan Work.com toegevoegd.

Met Queue Management kunnen bedrijven met fysieke winkels de lengte van wachtrijen verminderen door virtuele rijen te maken. Klanten kunnen via de app een plaatsje in de virtuele rij reserveren en via sms-berichten op de hoogte gehouden worden wanneer ze langs kunnen komen.

Wanneer bedrijven informatie als gewijzigde openingstijden of coronabeleid naar klanten willen communiceren, kunnen ze gebruikmaken van Broadcast Messaging. De dienst kan samenwerken met kanalen als sms, WhatsApp of Facebook Messenger. Eventuele vervolgvragen van klanten kunnen worden afgehandeld door chatbots.

Werknemers kunnen eenvoudig Digital Trust Cards op hun websites of apps plaatsen die laten zien wat specifieke veiligheidsprotocollen zijn in hun filialen. Dit helpt om klanten gerust te stellen dat coronarichtlijnen als afstand houden en schoonmaken worden gerespecteerd.

De nieuwe functies vullen eerdere coronagerelateerde tools op Work.com aan en zijn per direct beschikbaar.