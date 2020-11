Oracle helpt telecomoperators met betere klantenservice

Oracle heeft onlangs met Oracle Digital Experience for Communications een specifieke oplossing voor telecomoperators gelanceerd. Zij kunnen hiermee hun klantencontact intensiever maken en automatiseren.

Met de oplossing krijgen telecomoperators beter inzicht in het aankoopgedrag en de voorkeuren van hun klanten, zo geeft Oracle aan. Oracle Digital Experience for Communications bestaat uit een suite van op de telecommarkt afgestemde applicaties die data van klanteninteractie uit de front- en backoffice vastleggen en analyseren.

Met deze geanalyseerde data kunnen vervolgens op maat toegesneden aanbiedingen of producten worden aangeboden. Deze diensten en producten worden, na acceptatie van de klant, vervolgens geheel automatisch in de onderliggende systemen verwerkt. Ook helpen de analyses om betere individuele service aan klanten te geven. Uiteindelijk moet dit resulteren in meer verkoop.

Integratie met bestaande applicaties

De oplossing ondersteunt ook het Open Digital Architecture-protocol van het TM Forum en die van Open API. Hierdoor kunnen telecomoperators snel bestaande applicaties met Oracle Digital Experience for Communications integreren. Dit levert hen vervolgens een consistent en accuraat overzicht van de klanten- of financiële data.

Overige functionaliteit

Daarnaast biedt een nieuwe interface telecomoperators de mogelijkheid om met verschillende data en tools de eigen workflows voor het doen van aanbiedingen te verbeteren, via diverse kanalen hun diensten en producten te verkopen en bepaalde diensten te gelde maken en proactief klantenondersteuning te bieden.

Andere functionaliteit van Oracle Digital Experience for Communications zijn het berekenen van kosten voor diensten, het ondersteunen van de operations en facturatie- en omzetbeheer.

Drie modules

Concreet stopt Oracle Digital Experience for Communications, dat boven op de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) draait, alle functionaliteit in een drietal modules. De module Launch biedt telecomoperators een 360-graden dashboard en tools om voor klanten relevante producten en promoties te lanceren. Ook zorgt de module voor het snel accepteren van offertes en het halen van omzet uit nieuwe marktmogelijkheden, zoals 5G. Daarnaast helpt de module bij het terugbrengen van de beheerkosten met het automatisch publiceren van aanbiedingen in catalogi.

De tweede module is Care. Deze module biedt onder meer natural language processing, digitale interactietools, een slimme agent desktop en begeleide workflows. De derde en laatste module is Buying. Deze module biedt aanbevelingen voor meer gepersonaliseerde omnichannel winkelervaringen.

De Launch- en Care-modules in Oracle Digital Experience for Communications zijn nu beschikbaar. De Buying-module komt in de komende 12 maanden beschikbaar.

