AWS wil eigen registry voor public Docker container images

AWS wil een eigen registry voor populaire Docker public container images gaan bouwen. De techgigant reageert hiermee op de recente restricties van Docker voor het maximale aantal gratis te downloaden populaire public container images uit de Docker Hub.

De gratis Docker public container images uit de Docker Hub zijn populair onder ontwikkelaars omdat deze containers images ongelimiteerd konden worden gebruikt. Met deze public container images konden zij, zonder zelf hiervoor container images te maken, populaire softwarecomponenten als Apache Web Server of MySQL DBM vanuit Docker Hub downloaden en in hun applicatieontwikkelproces gebruiken. Deze public containers images werden na gebruik gewoon weggegooid en, wanneer nodig, opnieuw gedownload.

Voor Docker was dit geen probleem, maar 1 procent van de anonieme of gratis eindgebruikers was verantwoordelijk voor maar liefst 30 procent van alle public container image downloads.

Restricties op Docker container images

Dit grote downloaden door slechts een klein aantal eindgebruikers neemt een hoop bandbreedte in beslag. En omdat bandbreedte voor Docker niet gratis is, neemt de containerspecialist nu maatregelen. Het downloaden van de gratis Docker public container images wordt voor gratis en anonieme eindgebruikers nu beperkt tot 5.000 Docker Hub pulls per iedere zes uur. Uiteindelijk wordt dit verlaagd naar 200 downloads iedere zes uur voor gratis gebruikers en 100 downloads voor anonieme gebruikers.

AWS komt met eigen gratis website

AWS heeft inmiddels aangegeven dat klanten ‘afknijpproblemen’ kunnen ondervinden bij hun applicaties en tools die public container images van Docker Hub gebruiken. In reactie hierop, komt de techgigant nu met een eigen plan voor een gratis website waarvan iedereen gratis container images voor populaire softwarecomponenten kunnen halen.

Concreet kunnen ontwikkelaars hiermee AWS gebruiken om zowel hun private als public container images en gerelateerde bestanden als helm charts en policy-configuraties te hosten. Daarnaast gaat de techgigant ook eigen container images publiceren voor diensten als AWS Deep Learning en AWS CloudWatch.

Wel gaat AWS, net als Docker, ook limieten opstellen om bandbreedteproblemen te voorkomen. Ontwikkelaars die container images delen krijgen 50 GB aan gratis storage en kunnen anoniem container images downloaden met een gratis bandbreedte van 500 GB per maand. Wanneer zij zich authenticeren met AWS loopt de bandbreedte op tot 5 TB per maand. Workloads die op AWS draaien krijgen ongelimiteerde bandbreedte voor downloads.

Tips voor oplossen downloadrestricties

Wanneer de AWS-website online komt, is nog niet bekend. In de tussentijd geeft AWS zijn gebruikers ook advies hoe zij de maatregelen van Docker het best kunnen oplossen. Volgens de techgigant kunnen ontwikkelaars veelgebruikte openbare container images het beste naar de Amazon Elastic Container registry of een andere registry kopiëren. Een ander alternatief is een betaald Docker Hub-abonnement af te sluiten om de downloadrestricties te omzeilen