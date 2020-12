Salesforce laat klanten met low-code bedrijfsprocessen automatiseren

Salesforce heeft Einstein Automate geïntroduceerd. De tool geeft gebruikers de mogelijkheid om workflows te automatiseren, zonder dat ze daarvoor applicaties moeten programmeren. Het werkt op basis van een click-and-dragsysteem.

Er zijn twee onderdelen van Einstein Automate: Flow Orchestrator en MuleSoft Composer.

Flow Orchestrator

Flow Orchestrator is de basis van Einstein Automate. Gebruikers kunnen zelf processen in elkaar zetten door op een visuele manier onderdelen achter elkaar te zetten. Salesforce geeft een hypotheekaanvraag als voorbeeld. Hiervoor is een groot aantal documenten en verificaties nodig. Met Einstein Automate kunnen gebruikers een geautomatiseerde workflow maken die het gehele proces stroomlijnt. Met behulp van kunstmatige intelligentie geeft de software tips waar verbeteringen aangebracht kunnen worden.

MuleSoft Composer

Integratie met andere applicaties is een belangrijk aspect om een dergelijke tool goed te laten werken. Daarom heeft Salesforce ervoor gezorgd dat de software is voorzien van meer dan 700 connectors om gegevens met andere applicaties te delen. Zo is het eenvoudig om je workflow te koppelen aan een mailapplicatie om bevestigingen te versturen of een betaalsysteem om financiën af te ronden.

Collectie

Salesforce heeft een overzicht gebouwd van bestaande oplossingen die gemaakt zijn door het bedrijf zelf of zijn partners. Deze bestaan uit zowel gratis als betaalde uitbreidingen. Einstein Automate is vanaf 2021 beschikbaar voor klanten.

