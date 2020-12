Amazon voegt commandline toe aan AWS Console

Amazon heeft CloudShell aangekondigd. De dienst maakt het mogelijk om binnen een browseromgeving via commandline te communiceren met AWS-omgevingen.

AWS CloudShell is automatisch geconfigureerd om dezelfde rechten te hebben als je gebruikersaccount in AWS Console. Hierdoor hoeven gebruikers niet met meerdere gebruikersprofielen te jongleren voor verschillende test- en productieomgevingen.

De omgeving is gebaseerd op Amazon Linux 2 en werkt met alle AWS-tools die via een commandlineomgeving aan te roepen zijn. Er is ook ondersteuning voor zaken als Bash, Python, Node.js, PowerShell, WIM en git. Gebruikers krijgen 1 GB om relevante bestanden in op te slaan.

Personaliseren

Om het gebruik van CloudShell te vergemakkelijken, heeft Amazon enkele mogelijkheden toegevoegd om de tool te personaliseren. Zo is er zowel een licht als een donker thema beschikbaar en is er keuze uit vijf verschillende tekstformaten.

AWS CloudShell is per direct gratis te gebruiken met maximaal 10 shells tegelijkertijd per regio. Gebruikers die meer nodig hebben, moeten contact met Amazon opnemen.

De service draait in Amazon-datacentra in de Amerikaanse staten North Virginia, Ohio en Oregon. In Europa draait het in Ierland en voor de Aziatische markt heeft Amazon de software in Tokyo geïnstalleerd. In de toekomst komen er meer locaties bij.

Tip: Google biedt development-environment-as-a-service met Shell Editor