Google biedt development-environment-as-a-service met Shell Editor

Google maakt het met Cloud Shell Editor mogelijk om direct vanuit een browseromgeving toegang te krijgen tot een cloudgebaseerde ontwikkel- en testomgeving en diverse cloud-native tools. Ontwikkelaars besparen zo meer tijd tijdens ontwikkel- en testsessies binnen Google Cloud Platform.

De nu uitgebrachte tool van de techgigant moet het ontwikkelaars makkelijker maken en veel meer tijd besparen in hun ontwikkel- en testwerk op Google Cloud Platform. Vaak moeten zij tijdens de startfases van deze processen constant moeten zoeken naar libraries en dependencies of switchen tussen documentatie, IE en de Google Cloud Console. Hiermee verliezen zij veel ontwikkel- en testtijd.

Met Cloud Shell Editor krijgen ontwikkelaars nu direct vanuit een browser eenvoudig toegang tot een ontwikkel- en testomgeving waar zij alle werkzaamheden kunnen opzetten en uitvoeren. Denk hierbij aan het onderzoeken van nieuwe cloudtechnologie, het maken van prototype applicaties of het doen van kortdurende ontwikkelingswerk.

Uitbreiding van Cloud Shell

Concreet is Cloud Shell Editor een nieuwe versie van de bestaande Cloud Shell-tool van Google. Cloud Shell maakt het mogelijk om cloudgebaseerde infrastructuur en applicaties vanuit een command line in een browser te beheren. De nieuwere versie is eigenlijk een combinatie van Cloud Shell met het Eclipse Theia IDE-platform. Cloud Shell wordt op deze manier uitgebreid met een online ontwikkelomgeving.

Functionaliteit

Cloud Shell Editor wordt aangeboden als een virtuele machine en beschikt over veel standaard functionaliteit, zoals ingebouwde Cloud Code plugin-ondersteuning, ondersteuning voor programmeertalen als Go, Java, .Net, Python en NodeJS, geïntegreerde source control en ondersteuning voor meerdere projecten via workspaces.

Verder beschikt Cloud Shell Editor over lokale emulators voor Kubernetes en serverless. Ook beschikt het over diverse command line-tools om met cloud-native applicaties te werken.

Cloud Shell editor is per direct beschikbaar en uit te proberen via ide.cloud.google.com.