Microsoft belooft 99,99 procent uptime van Azure Directory

Microsoft gaat vanaf 1 april 2021 in zijn SLA maar liefst 99,99 procent uptime garanderen van zijn user authenticatiedienst Azure Directory (AD). Dit maakte de techgigant eind december 2020 bekend.

Azure AD is een belangrijk onderdeel van de public cloudinfrastructuur Azure van de techgigant. De user authenticatiedienst wordt onder meer gebruikt door Microsoft 365. Azure AD maakt het ook mogelijk om een on-premises Active Directory te repliceren naar de cloudgebaseerde omgeving. Ook kunnen Windows 10-computers worden geconfigureerd om met behulp van Azure AD in te looggen.

Met het per 1 april 2021 garanderen van 99,99 uptime in een nieuwe SLA breidt Microsoft de bestaande 99,9 procent gegarandeerde uptime flink uit. Als reden hiervoor wordt onder meer de gigantische uptake van op afstand werken en leren genoemd als gevolg van de huidige pandemie.

Verbetering SLA

Het garanderen van 99,99 uptime van Azure AD is volgens de techgigant een sterke verbetering van zijn huidige SLA waarin slechts 99,9 procent uptime wordt gegarandeerd. Azure AD heeft meer dan 400 miljoen klanten en tienduizenden authenticaties per dag.

Niet alle onderdelen

De beschikbaarheid van Azure AD wordt wel alleen opgehoogd voor authenticatie- en federatiediensten. Niet voor administratieve eigenschappen. Volgens de techgigant is dit in lijn met de focus die Microsoft heeft op het onder alle omstandigheden kunnen garanderen van authenticatiescenario’s. Volgens de techgigant is dit voor klanten het belangrijkste.

Roadmap op komst

Naast het bekendmaken van de grotere beschikbaarheid van Azure AD per 1 april 2021, heeft Microsoft ook een verdere roadmap voor resliliency van Azure AD en Azure AD B2C aangekondigd. Details zijn niet bekendgemaakt, maar de roadmap moet in de eerste maanden van dit jaar worden gepresenteerd.