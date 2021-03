Salesforce maakt kortingstool Rebate Management beschikbaar

Salesforce heeft onlangs de kortingstool Rebate Mangement geïntroduceerd. Klanten kunnen deze tool direct integreren in al hun Salesforce-producten. Hiermee krijgen zij beter inzicht in en beheer over de kortingen aan distributeurs en andere partners.

Veel bedrijfssectoren, zoals de auto-industrie, de productiesector, leveranciers van consumentengoederen en de IT-sector, gebruiken tegenwoordig distributienetwerken om hun producten aan de man te brengen. Veel bedrijven hebben daarom voor hun distributeurs of andere channel partners programma’s opgezet die korting geven wanneer een bepaald aantal producten wordt afgenomen of wanneer er orders tegen een bepaald bedrag worden geplaatst.

Deze kortingsprogramma’s worden vaak beheerd door financiële teams die verschillende backoffice tools gebruiken, zoals ERP-systemen, pointoplossingen en Excel-spreadsheets.

Functionaliteit Rebate Management

Met de introductie van Rebate Management krijgen deze teams, maar ook de verkoop- en de distributieteams, een tool in handen waarmee ze meer realtime inzicht krijgen in de status van deze kortingen. Door de integratie met de bestaande Salesforce-producten en -oplossingen, bijvoorbeeld de recent uitgebrachte tool voor B2B- en B2C-loyaliteitsmanagement Salesforce Loyalty Management, kunnen zij dan hier direct op handelen.

Verder stelt de tool teams in staat kortingsprogramma’s te automatiseren en aan te passen met maatwerk. Rebate Management kan ook door kanaalpartners zelf worden gebruikt. Hiermee kunnen zij zich ervan verzekeren dat zij goed bezig zijn kortingen te krijgen en of deze hen wel wat opleveren.

Concurrentie met Oracle en SAP

Salesforce wil met de introductie van Rebate Management meer tooling uitbrengen die verder gaat dan zijn klassieke CRM-producten. Volgens experts is dit een teken dat de CRM-gigant graag de concurrentie wil aangaan met grote SaaS-leveranciers als Oracle en SAP.