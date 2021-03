‘Oracle en Google willen minder vendor lock-in en open cloudmodellen’

Oracle en Google willen hun cloudecosystemen meer openstellen om vendor lock-ins te voorkomen. Dit zeggen vertegenwoordigers van beide techgiganten in een gesprek met techwebsite ZDnet.

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat bedrijven steeds vaker overstappen naar de cloud. Toch zijn belangrijke reserves die zij hierbij hebben de kans op een vendor lock-in en de problemen die zij eventueel kunnen krijgen als zij hun workloads naar andere (cloud)omgevingen willen verplaatsen. Zij vinden het daarom belangrijk dat bepaalde cloudoplossingen en -toepassingen worden gestandaardiseerd of anderszins meer ‘open’ worden.

Cloudinfrastructuur wordt meer standaard

In gesprek met ZDnet geeft Oracles group vice president and chief architect of core technology and cloud Chris Chelliah aan dat bepaalde oplossingen en toepassingen rondom cloud in de nabije toekomst wel gestandaardiseerd zullen worden en niet meer vendor-afhankelijk worden. Hij denkt hierbij vooral aan rekenkracht en storage, de onderliggende cloudinfrastructuur.

Volgens hem moeten leveranciers hun geld halen uit andere diensten, zoals data, datamanagement en collaboration. Meer voor Oracle sprekend, heeft hij het dan ook over de verschillende diensten die de techgigant levert voor autonome databases en koppelingen met AI en machine learning. Verder denkt hij aan het SaaS-aanbod van de techgigant, zoals de diverse CRM- en ERP-tooling. Dit moet bedrijven helpen om vooral voor hun supply chains naar de cloud over te brengen.

Vice president Karan Bajwa van Google Asia – Pacific ziet het iets anders. Hij verwacht dat het ‘openen en standaardiseren’ van cloudinfrastructuur nog wel even op zich laat wachten. Wel verwacht hij dat de prijs, doordat steeds meer bedrijven naar de cloud overstappen, snel naar beneden zal gaan.

Meer open cloudmodellen

Op het gebied van het meer open en flexibel maken van de diverse (public) cloudplatforms zodat workloads makkelijker kunnen worden verplaatst, geeft de vice -president van Google echter wel aan dat dit moet gebeuren. Hij geeft aan dat bedrijven dit steeds meer willen en dat de techgigant ook hier nu steeds meer op inspeelt. Denk daarbij aan het Google Anthos-platform dat migraties van workloads mogelijk maakt naar Azure en AWS. Dit voorkomt volgens hem ook de vendor lock-in die bedrijven zo vrezen.

Visie Oracle

Karan Bajwa krijgt steun van Chris Chelliah van Oracle. Ook hij geeft aan dat de ze techgigant een open en veilig platform wil leveren dat wordkloads voor meerdere omgevingen ondersteunt, inclusief on-premises- en multicloudomgevingen. Ook derde partijen kunnen hun eigen software- en applicatie-omgevingen op Oracle’s onderliggende platform uitrollen.

Chelliah stelt dat Oracle’s focus altijd het vermijden van een vendor lock-in was en het beschikbaar stellen van een open omgeving. Hiermee zou het zelfs het voortouw nemen. Voorbeelden hiervan zijn de diverse interconnectiviteitsmogelijkheden met Azure, het versneld brengen van VMware-workloads naar de Oracle OCI-cloudinfrastructuur en andere multicloud portability.

Aandacht voor industriespecifieke oplossingen

Beide leveranciers concluderen, nu de cloudmarkt flink groeit, dat het voor de cloudaanbieders wel belangrijk wordt vendor lockin te voorkomen en meer open cloudmodellen te bieden. Ook moeten zij daarbij ook aandacht gaan geven aan meer industriespecifieke oplossingen en toepassingen. Bijvoorbeeld voor de telecomsector waar 5G en de daaraan verwante diensten een steeds grotere rol gaan spelen en waar cloudomgevingen flink bij kunnen helpen.

