De huidige hittegolf leidt tot storingen in Britse datacenters van Google Cloud en Oracle. De koelingssystemen in de datacenters konden de fikse temperatuurstijging niet aan, wat leidde tot uitval van diensten.

Gisteren werden er in het Verenigd Koninkrijk recordtemperaturen gemeten van boven de 40 graden Celsius. De buitentemperatuur leidde tot storingen van koelingssystemen in datacenters van Google Cloud en Oracle. Beide bedrijven moesten door de storingen bepaalde diensten tijdelijk stoppen om verdere schade te voorkomen.

Koeling begeeft het

Google Cloud maakte bekend dat koelingsproblemen in een van de datacentergebouwen van de Europe West 2-cloudzone leidde tot uitval van Compute Engine, Persistent Disk en Autoscaling. Verschillende virtuele werden machines beëindigd. Dit leidde tot het verlies van een aantal machines voor een beperkte groep klanten, zo geeft de techgigant aan.

Inmiddels zijn veel diensten hersteld, maar kunnen sommige Persistent Disk volumes nog IO-fouten bevatten. Klanten die hiermee problemen hebben worden verzocht contact op te nemen met Google Cloud.

Ook Oracle in de problemen

Ook Oracle signaleerde problemen met zijn datacenters in het Verenigd Koninkrijk. Er trad een storing op in het koelingssysteem van het UK South (London)-datacenter. Deze koelingsproblemen hadden tot gevolg dat er storingen optraden in de netwerkinfrastructuur en diensten als Cloud Infrastructure Block Volumes, Infrastructure Compute, Infrastructure Object Storage and Integration.

Ook Oracle is direct begonnen met het herstel van de diensten. Inmiddels zijn de diensten weer helemaal online. Oracle werkt op dit moment aan het repareren van de werktemperatuur van de diverse servers en het oplossen van de impact die de storing op de dienstverlening had.

