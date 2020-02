Hoe de cloud Oracle helpt meer zorg te dragen voor klanten

Op de recente Openworld-conferentie in Londen toonde Oracle aan dat het tot een besef is gekomen voor zijn klanten. De cloud heeft de meeste grote IT-spelers gevormd, waaronder Salesforce en Netsuite, waarbij klantgerichtheid zo’n beetje het enige mantra is. Oracle heeft een soortgelijke houding aangenomen.

Het lijkt erop dat het oude imago van Oracle, waarbij de klant slechts centraal gesteld werd uit noodzaak, nu tot het verleden behoort. Dit is te lezen tussen de regels door van de presentatie van CEO Safra Catz. Er is zeker een streven van het bedrijf om de mogelijkheden van Generation 2 Cloud uit te breiden, waarvan de details op het evenement werden aangekondigd.

Catz maakte er een punt van om het begrip van de noodzaak tot verandering door te nemen. Dat begrip heeft het bedrijf bewogen om zijn hele productlijn te vernieuwen in de afgelopen 10 jaar, specifiek om te voldoen aan de behoeften van het internettijdperk, een stap die werd ondernomen ondanks de aanzienlijke druk van verschillende kanten om de dingen niet te veranderen omdat er ‘niets verkeerd was’. Ze liet doorschemeren dat een deel van het bezwaar tegen verandering afkomstig was van bestaande klanten, van wie velen zelfs nu nog te maken hebben met veranderingen in hun eigen denken en werkpatronen, aangezien geglobaliseerde clouddiensten de enige richting zijn die ze kunnen inslaan om hun toekomst veilig te stellen.

Klanten bedienen in plaats van ‘de beste technologie’ te pushen

De veranderingen voor zowel het bedrijf als zijn klanten zijn aanzienlijk geweest, waarbij Catz erkent dat er een volledige verandering nodig was van zowel zijn hele stack aan technologie als de manier waarop het als bedrijf opereert. Een verandering waarbij het ‘bedienen’ van zijn klanten in de cloud nu het primaire doel is, in plaats van alleen ‘wij hebben de beste technologie’ te pushen.

Een beetje van dat is er nog steeds, natuurlijk, met de suggestie dat de Generation 2 Cloud ‘uniek’ is in een markt waar de cloud een van de meest wijdverbreide resources is. Dit kleine beetje marketing-‘hype’ werd ook een beetje gevoed door Oracle’s eigen aankondiging op de conferentie dat een nieuwe interconnect-regio met Microsoft Azure zou worden uitgerold in Amsterdam, waarbij de interconnect-regio’s in het oosten van de Verenigde Staten, Londen en Toronto zouden worden aangesloten.

Generation 2 Cloud groeit echter snel over de hele wereld. Het bedrijf kondigde aan dat er in februari vijf nieuwe regio’s zijn ingeschakeld – Australië, Canada, Japan, Nederland en Saoedi-Arabië. Dit brengt het operationele totaal op 21 van de geplande 36 regio’s. Het bedrijf beweert dat het goed op weg is om dit doel voor het einde van het jaar te bereiken. Generatie 2-technologie stelt ondernemingen in staat om on-premise datacenters in de cloud in te zetten met behulp van een breed scala aan compute-, storage-, data management en cloud-native services, waaronder bare metal instances, Kubernetes, containers, het Exadata-product voor datacenteroptimalisatie, en de Autonomous Database.

Tijdens haar keynote kondigde Catz ook de beschikbaarheid van het Oracle Cloud Data Science Platform aan. Dit is bedoeld voor bedrijven die willen samenwerken bij het bouwen, trainen, beheren en inzetten van machine learning-modellen, om het succes van data science-projecten te vergroten. Het bedrijf beweert dat het de effectiviteit van data science-teams kan verbeteren door gebruik te maken van mogelijkheden zoals gedeelde projecten, modelcatalogi, teambeveiligingsbeleid, reproduceerbaarheid en auditcapaciteit. Door het gebruik van AutoML-algoritmeselectie en tuning, plus modelevaluatie en modeluitbreiding kan het platform automatisch de meest optimale trainingsdatasets selecteren. Dit helpt gebruikers hun eigen AI-modellen te differentiëren, om ze verder te laten gaan dan wat tot nu toe mogelijk is met AI-modellen.

Andere aankondigingen op de conferentie zijn de uitbreiding van de AI-sourced en managed data pool van Oracle DataFox. Oracle heeft de wereldwijde dekking van DataFox met meer dan 70 procent uitgebreid sinds de overname in 2018. Er is een bijzonder snelle groei geweest in Europa, waar de dekking met 135 procent is toegenomen tot meer dan een miljoen bedrijven in de regio.

DataFox is een AI-gedreven data engine die gebruikers voorziet van data over miljoenen organisaties wereldwijd, waaronder de meeste overheidsbedrijven. Dit omvat gegevens over het personeelsbestand, de financiering, de omzet, de groeisignalen en de prijzen. De data wordt voortdurend opgeschoond en verrijkt, zodat klanten kunnen profiteren van nauwkeurige “slimme” gegevens om de effectiviteit van AI- en machine learning-algoritmes te verbeteren.