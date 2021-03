Dropbox brengt gratis wachtwoordmanager uit

Dropbox gaat een gratis variant van zijn wachtwoordmanager uitbrengen. De gratis versie heeft dezelfde functies als de betaalde variant, maar heeft een limiet aan het aantal opgeslagen wachtwoorden en ingelogde apparaten.

Qua functionaliteit komt de gratis variant overeen met de betaalde versie die Dropbox afgelopen jaar aankondigde. Het werkt vergelijkbaar met andere wachtwoordmanagers: je wachtwoorden worden automatisch aangevuld bij inlogpagina’s en gesynchroniseerd met de cloud om er ook op andere apparaten bij te kunnen.

Maximaal 50 wachtwoorden

De gratis versie is gelimiteerd tot maximaal 50 wachtwoorden en kan met maximaal drie apparaten tegelijk worden gesynchroniseerd. Gebruikers die meer wachtwoorden willen opslaan, moeten een abonnement op Dropbox afnemen. Dit abonnement kost 9,99 euro per maand, maar biedt ook 2TB aan cloudopslag. Als alternatief is er een gezinsabonnement voor 14,99 euro per maand, die door maximaal 6 gebruikers gedeeld kan worden.

Dropbox is van plan om de gratis versie van zijn wachtwoordmanager in april uit te brengen. Het bedrijf benoemt ook plannen om in de toekomst de functie toe te voegen om wachtwoorden met anderen te delen.

Naast een wachtwoordmanager kondigde Dropbox vorig jaar nog enkele andere functies voor klanten die betalen voor Dropbox Premium. aan Zo kwam het bedrijf met Dropbox Vault, een methode om documenten extra beveiligd te kunnen opslaan. Ook waren de back-upopties in Dropbox verbeterd.

