TA Associates steekt 2 miljard dollar in Unit4

Durfinvesteerder TA Associates heeft een meerderheidsbelang genomen in de ERP- en HR-specialist Unit4. Ook investeerder Partners Group neemt een belang. Alle partijen willen hierdoor sneller doelgerichte oplossingen voor het mkb op de markt gaan brengen.

Concreet neemt TA Associates het bestaande meerderheidsbelang van durfkapitalist Advent International in Unit4 geheel over voor ruim 2 miljard dollar. Naast TA Associates neemt ook de private equity-investeerder Partners Group een belang in Unit4.

Binnen de nieuwe samenstelling gaan TA Associates en Unit4 vooral samenwerken om oplossingen te ontwikkelen voor doelgerichte ERP- en HRM-oplossingen voor mkb-ondernemingen. Deze oplossingen moeten daarbij bedrijven uit specifieke sectoren bedienen, zoals zakelijke dienstverleners, publieke instanties, non-profitorganisaties en instellingen in het hoger onderwijs.

Reactie Unit4

In een commentaar geeft CEO Mike Ettling van Unit4 aan dat de samenwerking met TA Associates en Partners Group op een niet beter moment kon komen. “Met de introductie van ERPx, ons geavanceerde cloud-native Enterprise Resource Planning (ERP)-platform, de uitbreiding van ons wereldwijde partnernetwerk, de oprichting van een sterke en levensvatbare klantencommunity in de vorm Community4U en intensievere investeringen in mensen in onze kern- en groeimarkten, maken we ons bij Unit4 op voor een forse groei in de volgende fase van onze bedrijfsontwikkeling.”

“Onze klanten geven aan dat ze voor de realisatie van hun groeiambities en voor duurzaam succes niet alleen behoefte hebben aan efficiëntieslagen, maar ook aan snelle innovaties. Onze dienstgerichte ‘people first’-aanpak en onze software, die de regels van het spel verandert, zullen onze klanten helpen gedijen zodra de markt weer opleeft.”

Reactie TA Associates

TA Associates ziet ook goede mogelijkheden voor betere oplossingen als resultaat van het meerderheidsbelang. Managing director Morgan Seigler van TA Associates: “We volgen Unit4 al jarenlang. We zijn onder de indruk van de groei die het bedrijf onder de leiding van Mike heeft geboekt en de toegewijdheid aan het bedienen van middelgrote mensgerichte organisaties. Dit sluit goed aan op onze investeringsfilosofie.”

De transactie moet naar verwachting in het begin van de zomer van 2021 zijn voltooid.

