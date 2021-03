Equinix biedt as-a-service tijdsynchronisatie voor edge

Datacenter- en co-locatieaanbieder Equinix heeft onlangs zijn dienst Equinix Precision Time gelanceerd. Met deze dienst kunnen edge-omgevingen binnen het netwerk, zonder lastige problemen en vertragingen, met de juiste tijd worden gesynchroniseerd.

Voor veel bedrijven speelt de factor tijd een belangrijke rol in hun online dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gamingproviders, de financiële dienstverlening of streaming media. Een juiste tijd is nodig voor een chronologische orde van spelen in multiplayer games, het in de gaten houden van de volgorde van financiële transacties of het synchroniseren van audio en beeld.

Vaak zijn voor deze tijdsynchronisatie dit soort bedrijven afhankelijk van GPS-antennes en het openbare internet. Dit kan, als bedrijven zelf tijdsynchronisatie implementeren, de nodige ingewikkelde configuraties opleveren, in combinatie met een groot aantal veiligheidsrisico’s. De juiste tijd ‘ophalen’ van het publieke internet kan de nodige veiligheidsrisico’s opleveren omdat malware wellicht kan ‘meeliften’.

Time-as-a-service

Datacenter- en co-locatiespecialist Equinix pakt het leveren van de juiste tijdsynchronisatie voor edge-omgevingen nu anders aan. Met de recent geïntroduceerde dienst Equinix Precision Time wordt ‘time-as-a-service’ geleverd via het eigen Equinix Fabric. Dit Equinix Fabric is een software-defined interconnectiedienst. Het verbindt de gedistribueerde infrastructuur van een bedrijf via de cloudomgeving Platform Equinix met die van andere bedrijven. Dit bevordert onder meer toegang, infrastructuurprestaties, en meer flexibelere netwerkomgevingen.

De as-a-service tijdsynchronisatiedienst levert bedrijven een grotere tijdsaccuratesse, meer betrouwbaarheid en veiligheid, voldoende compliance met de diverse protocollen en standaarden, een snelle uitrol en natuurlijk CAPEX-besparingen op.

Functionaliteit Equinix Precision Time

Equinix Precision Time wordt gehost op Platform Equinix en kan binnen enkele minuten worden uitgerold. De dienst gebruikt onder meer door Equinix beheerde en onderhouden GPS-antennes, time-servers op basis van een atoomklok en zogenoemde ‘grandmasterklokken’. De dienst ondersteunt daarnaast tijdprotocollen als NTP en PTP om veilig en betrouwbaar de juiste tijd te leveren.

Concreet moet de time-as-a-service-oplossing een SLA van 50 microseconden opleveren. Daarnaast is de dienst compliant aan de accuratessevereisten voor tijdsynchronisatie van FINRA en MiFID II. Dit zijn SLA’s van 100 microseconden voor het ‘timestampen’ van applicaties. Daarnaast is Equinix Precision Time compliant met de accuratessevereisten van SMPTE 2110.

Equinix Precision Time is nu, in combinatie met Equinix Fabric, beschikbaar in de vele Equinix International Business Exchange (IBX) in Noord-Amerikaanse, Europese en de Aziatische – Pacifische locaties.

