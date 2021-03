Salesforce maakt Sales Cloud geschikter voor werken op afstand

Salesforce heeft de nieuwste versie van Sales Cloud aangekondigd. De update beschikt over een boel nieuwe functies om verkoopmedewerker te ondersteunen in een wereld na de coronapandemie.

Uit onderzoek van Salesforce blijkt dat een ruime meerderheid van de salesmensen gelooft dat de uitbraak van het coronavirus een flinke verandering in hun taken teweeg heeft gebracht. Ook denkt meer dan de helft van deze mensen ook na afloop na de pandemie minder vaak zullen reizen. De verwachting is ook dat er ook op de lange termijn minder op kantoor gewerkt gaat worden.

Verkopen via een videoverbinding

Om op die trends in te kunnen springen, heeft Salesforce een aantal nieuwe functies aan zijn Sales Cloud-software toegevoegd. Een van die functies is Salesforce Meetings. Dit is een tool voor het voeren van virtuele gesprekken. Daarbij krijgen salesmensen direct toegang tot een overzicht van de informatie van de deelnemers, zoals accountgeschiedenis, openstaande servicecases en profielen. Om salesmensen wegwijs te maken in virtueel verkopen, heeft Salesforce ook het leerplatform myTrailhead ontwikkeld.

Salesmanagers krijgen ook meer functies om zicht te houden op de prestaties van hun vertegenwoordigers. Pipeline Inspection biedt op basis van AI een overzicht van bij welke deals nog ondersteuning of coaching nodig is. Einstein Conversation Insights gaat op zoek naar trends als keywords en productnamen in transcripten van videogesprekken. Daar kunnen managers weer handig op inspringen.

Ook de salesmensen zelf krijgen de beschikking over enkele nieuwe AI-snufjes. Tableau Business Science biedt automatisch inzichten en voorspellingen, waar salesteams hun beslissingen op kunnen baseren. Einstein Opportunity Scoring maakt een inschatting van hoe succesvol veranderingen aan het salesproces kunnen uitpakken.

Beschikbaarheid

Salesforce Meetings, Einstein Conversation Insights en Einstein Opportunity Scoring for All zijn per direct beschikbaar. Later deze maand komt ook Tableau Business Science uit. Pipeline Inspection moet van de zomer uitkomen.

