Microsoft maakt 64bit-versie van OneDrive Sync

Microsoft heeft een 64bit-versie van de synchronisatiesoftware voor OneDrive uitgebracht. Met de wijziging kan de software beter met veel en grote bestanden overweg.

Microsoft-medewerker Ankara Kirti kondigt de nieuwe client aan in een blogpost. Daarin noemt ze de 64bit-versie de betere keuze voor gebruikers die werken met grote bestanden of een groot aantal bestanden. Uiteraard is het wel belangrijk dat de computer in kwestie een 64bit-versie van Windows draait.

Openbare preview

De 64bit-versie van de synchronisatiesoftware is als openbare preview beschikbaar. Of Microsoft in de toekomst standaard de nieuwe versie gaat installeren op 64bit-versies van Windows, is nog niet bekend. Gebruikers die geïnteresseerd zijn om de versie te proberen, kunnen hem installeren via deze downloadlink van Microsoft. De client kan overweg met met werk-, school- en thuisversies van OneDrive.

Het bedrijf vraagt gebruikers die problemen met de 64bit-versie ondervinden de feedbackfunctie in OneDrive te gebruiken om hun problemen daarin door te geven. Vervolgens kan de 64bit-versie verwijderd worden en hier de 32bit-versie weer worden gedownload.

Nog niet voor Arm geschikt

Microsoft geeft twee redenen om de 64bit-versie niet te installeren, namelijk als een gebruiker een 64bit-versie van Windows draait op basis van een Arm-processor of wanneer een gebruiker nog een 32bit-versie van Windows op een x86-processor heeft draaien. Die eerste reden is opvallend, blijkbaar werkt Microsoft nog aan een 64bit-versie van OneDrive voor Arm.

Het bedrijf zet overigens wel groot in op de opkomende architectuur en naar alle geruchten komt Microsoft later dit jaar met de mogelijkheid om 64bit-x86-applicaties te emuleren op de Arm-versie van Windows. Emulatie van x86 werkt nu alleen nog met 32bit-applicaties. Eerder deze week bracht het bedrijf een Arm-versie van Microsoft Defender for Endpoints uit.