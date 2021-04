Microsoft maakt Defender for Endpoints geschikt voor Arm-computers

Microsoft heeft Defender for Endpoints uitgebracht voor Arm-apparaten. Daarmee kunnen apparaten als de Surface Pro X worden voorzien van dezelfde zakelijke beveiliging als Windows-machines met x86-processors.

In een blogpost vertelt Microsoft dat het bedrijf volledig gaat voor een toekomst met apparatuur op basis van Arm. Ook bedrijven kunnen veel voordelen halen uit Arm met de verschuiving naar flexibele werkplekken en werken op afstand, aldus Microsoft. Daar moet beveiliging in mee bewegen en daarom heeft het bedrijf Defender for Endpoints beschikbaar gemaakt voor Arm-apparaten.

Voor de duidelijkheid: de gebruikelijke versie van Microsoft Defender die standaard op alle Windows-computers geïnstalleerd staat, was al aanwezig op de Arm-versie van Windows. Het gaat hierbij om de zakelijke tegenhanger van Defender, die tot voor kort de naam Microsoft Defender Advanced Threat Protection droeg. Bij deze versie worden verzamelde gegevens van Windows 10-computers naar de Azure-cloud gestuurd voor analyse. Andere extra functies zijn security analytics, threat intelligence en geautomatiseerde onderzoeken na malwaredetectie, schrijft ZDNet.

Microsoft belooft beveiligingsteams dat Defender for Endpoint zich precies hetzelfde zal gedragen als de x86-versie van de beveiligingssoftware.

Microsoft zet flink in op Arm

Met deze zet benadrukt Microsoft zijn inzet om ervoor te zorgen dat de Arm-versie van Windows nu echt van de grond komt. Het bedrijf heeft in het verleden meerdere pogingen gedaan om Windows op Arm mogelijk te maken, beginnend bij de Surface RT in 2012. Uiteindelijk liepen alle eerdere pogingen stuk op het feit dat traditionele x86-applicaties niet op het nieuwe systeem werken.

Onlangs heeft Microsoft het opnieuw geprobeerd met enkele nieuwe Arm-apparaten en de mogelijkheid om 32bit-x86-applicaties te emuleren. Hiermee was het mogelijk om een groot deel van de traditionele Windows-applicaties te draaien, al ging het door de niet bijster snelle Arm-processors en de overhead van emulatie niet enorm soepel. Meerdere bedrijven werken echter hard aan de ontwikkeling van snellere Arm-processors en naar verwachting introduceert Microsoft later dit jaar de mogelijkheid om 64bit-x86-applicaties te emuleren. Het ligt voor de hand dat dit een flinke boost zal geven aan de populariteit van Windows op Arm.

Apple heeft afgelopen najaar laten zien dat de overstap van x86 naar Arm goed te doen is toen het bedrijf zijn eerste Arm-computers aankondigde. Daarbij zorgde het bedrijf zelf voor snelle hardware en goede emulatiesoftware voor x86-applicaties. Inmiddels hebben veel grote partijen hun software al aangepast om native te draaien op de Apple Silicon M1-processor.