Red Bull Racing kiest Oracle als partner voor cloud-infrastructuur

Het lijkt wel of de halve IT-wereld inmiddels op de een of andere manier verbonden is aan een Formule 1-team. Vandaag laat Oracle weten ook te zijn toegetreden. Red Bull Racing Honda heeft Oracle Cloud Infrastructure (OCI) als officieel cloudplatform gekozen.

Gaat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel dit jaar mede kunnen opdragen aan de cloud-infrastructuur van Oracle? Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar er zal komend jaar in ieder geval veel data geanalyseerd worden in OCI door Red Bull Racing Honda. De ML- en AI-mogelijkheden van OCI gaan hierbij een grote rol spelen, lezen we in het persbericht.

Roadmap, ook voor fans

Oracle en Red Bull Racing gaan deze samenwerking niet lichtzinnig aan. Er zal sprake zijn van een verregaande samenwerking. Overkoepelend zal het uiteraard gaan om het optimaliseren en het verbeteren van het gebruik van data door het Formule 1-team. Data speelt uiteindelijk ook in deze bedrijfstak een doorslaggevende rol. Om dit te bewerkstelligen gaan Oracle en Red Bull Racing een heuse roadmap opstellen. Deze zal naar verluidt meerdere jaren omvatten, wat aangeeft dat dit een samenwerking is voor langere tijd.

Interessant is verder dat de roadmap er niet alleen is voor de prestaties van Red Bull Racing. Ook de ervaring van de fans wordt erin meegenomen. Hiervoor zet Red Bull Racing de applicaties uit de Customer Experience-portfolio van Oracle in. Denk hierbij aan Unity Customer Data Platform, CloudTwist Loyalty & Engagement en Responsys Campaign Management. Dit met als doel eenvoudig inzicht te geven in statistieken en metrics. Op deze manier zijn ze nog meer betrokken bij de actie, is het idee.

SailGP en AWS

Dit concept van technologie inzetten voor het verbeteren van prestaties en fanervaringen bij sport is niet nieuw voor Oracle overigens. Bij de SailGP zeilrace, geesteskind van Larry Ellison, wordt iets soortgelijks gedaan.

Deze samenwerking heeft ook nog een saillante implicatie. Aartsvijand nummer 1 van Oracle is AWS op het moment. Dat bedrijf is ook verbonden aan de Formule 1. De voorspellingen tijdens de race komen uit de cloud van die concurrent.