‘Microsoft komt binnenkort mogelijk met ‘Cloud PC’-dienst’

Microsoft gaat binnenkort, zo stelt techsite ZDNet, een op Azure gebaseerde desktopvirtualisatiedienst ‘Cloud PC’ lanceren. Deze clouddienst maakt het gebruikers mogelijk hun eigen pc of laptop op afstand te gebruiken als een thin client voor een virtuele Windows desktopomgeving. Verder gaat de Microsoft Store op de schop.

Volgens het artikel van de techwebsite gaan er al geruime tijd het gerucht dat Microsoft aan een cloudproject om klanten, bijvoorbeeld consumenten, op afstand een virtuele Windows desktopervaring te bieden. Ook krijgen klanten zo toegang tot bijbehorende applicaties. Eind vorig jaar schreven we hier al over. Met ‘Cloud PC’ zijn gebruikers overal en altijd productief en kunnen ieder willekeurig device gebruiken. Met ‘Cloud PC’ krijgen zij een altijd geüpdatete Windows-ervaring.

Andere inzet ‘Cloud PC’

Voor zakelijke klanten kan deze propositie ook aantrekkelijk zijn. Door de Windows-ervaring uit de cloud af te nemen, kunnen zij makkelijker cloudgebaseerde pc’s leveren. Ook kunnen zij dan alle fysieke en virtuele devices vanuit een enkele centrale omgeving beheren.

Daarnaast zou de techgigant ‘Cloud PC’ mogelijk gebruiken voor het mogelijk maken van Win32-applicaties op devices die over de Windows 10X-versie van zijn besturingssysteem beschikken. Windows 10X, dat nog niet is gelanceerd, moet concurreren met Chrome OS en ondersteunt bij de lancering nog geen Win32-applicaties.

Lancering en kosten

De lancering van ‘Cloud PC’ zou voor eind juni of de maand juli van dit jaar zijn gepland. In plaats van dat de kosten voor deze dienst op het gebruik van Azure worden gebaseerd, komt er waarschijnlijk een standaard per-gebruikermodel. ‘Cloud PC’wordt op deze manier eigenlijk een beheerde Microsoft 360-dienst, volgens de techsite. Ook zou een abonnementsmodel mogelijk zijn in drie varianten op basis van processors, RAM-geheugen en storage.

Veranderingen voor Microsoft Store

Naast de komst van ‘Cloud PC’ lijken er ook grote veranderingen voor de Microsoft Store in Windows 10. Een herziene App Store moet zijn intrede doen met de grote UX refresh van het besturingssysteem die voor de herfst van dit jaar op het programma staat. Onder meer Teams en Visual Studio moeten nu ook downloadbaar komen vanuit de Microsoft Store. Voor deze applicaties is dat nu niet mogelijk.

Wel moeten applicaties ook verkrijgbaar blijven buiten de officiële Microsoft Store, maar dan moet het wel duidelijk zijn dat deze door Microsoft zijn gecertificeerd. Ook aan dit proces zouden nu de ontwikkelaars van de techgigant werken, aldus ZDNet. Wel worden de Windows Store for Business en de Windows Store for Education nu ontmanteld.