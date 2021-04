SAP ziet in Q1 2021 meer klanten overstappen naar de cloud

SAP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer klanten zien overstappen van traditionele licenties naar de via de cloud geleverde diensten. Hierdoor werd een lichte stijging van de cloudomzet gerealiseerd. Dit blijkt uit de recente resultaten over Q1 2021. Wel nam de totale omzet van de cloud- en ERP-gigant licht af.

SAP ziet zijn strategie om klanten te laten overstappen van traditionele licenties voor zijn producten naar cloudgebaseerde abonnementen vruchten afwerpen. In een verklaring over de resultaten uit het eerste kwartaal van 2021 stelt CEO Christian Klein van SAP dat het ‘RISE with SAP’-model door klanten steeds vaker wordt gebruikt om de processen binnen hun bedrijven veder te digitaliseren. Hierbij vormt het SAP-platform dan de basis.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, nam de omzet uit clouddiensten en softwarelicenties met 1 procent toe tot een totaal van 5,43 miljard euro.

Omzetdaling Q1 2021

Ondanks de toegenomen interesse in het cloudprogramma van SAP, daalde de totale omzet van SAP in het eerste kwartaal van dit jaar, vergeleken met Q1 2020, licht. In Q1 2021 noteerde de cloud- en ERP-gigant een totale omzet van bijna 6,35 miljard euro. Dit is 3 procent minder dan een jaar eerder.

Ook de operationele winst liep in Q1 2021 flink achter, zelfs 21 procent minder dan in dezelfde periode in 2020. De operationele winst bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 960 miljoen euro. Volgens SAP komt deze lagere operationele winst door hogere op aandelen gebaseerde compensaties, voornamelijk door de beursgang van dochteronderneming Qualtrics, waarover Techzine al eind vorig jaar berichtte, en reorganisatiekosten.

Verwachtingen voor heel 2021

Voor heel dit jaar verwacht SAP dat het nog goed op koers ligt. Het ziet een toenemend gebruik van zijn applicaties. Ook wordt een toenemende beweging naar de cloud gesignaleerd die het bedrijf op de middellange termijn nog meer groei moet brengen. Daarnaast verwacht SAP met behulp van zijn meer dan 22.000 partners dit jaar nog meer innovaties op de markt te brengen.