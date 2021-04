ServiceNow introduceert agent-platform voor inzicht in IT-omgevingen

SeviceNow heeft onlangs het Agent Client Collector Visibility (ACC-V) platform gepresenteerd. Met dit op agents gebaseerde platform kunnen beheerders alle infrastructuur-, endpoint- en applicatie-omgevingen geheel geautomatiseerd in de gaten houden en sneller ingrijpen bij incidenten.

Met de lancering van het Agent Client Collector Visibility (ACC-V)-platform biedt ServiceNow bedrijven een mogelijkheid om vanuit een centrale omgeving de complete IT-omgeving, van infrastructuur tot endpoints en de gebruikte applicaties, in de gaten te houden en deze te automatiseren. Dit centrale overzicht moet beheerders hun werkzaamheden vergemakkelijken, maar ook vooral de mogelijkheid geven om geheel geautomatiseerd snel te reageren op eventuele problemen of incidenten of deze te voorkomen.

Agents in een centrale omgeving

Concreet worden binnen het ACC-platform diverse agents gecombineerd in een enkele omgeving. Deze benadering is anders dan traditionele agents die zich meer in silo’s bevinden en zich bezighouden met specifieke hardware, software en cloudplatforms. De data die het ACC verzamelt wordt ook gebruikt om de kosten te optimaliseren. ServiceNow wil met dit nieuwe platform voorkomen dat klanten te veel investeringen doen in diverse IT-monitioringstools.

Functionaliteit

Het platform maakt het onder andere mogelijk om op basis van policies applicaties en endpoints in de gaten te houden. Daarnaast kun je er realtime inzicht in de configuratie van endpoints mee verkrijgen, alsmede data met betrekking tot de prestaties.

Verder biedt het platform automatiserings ‘playbooks’ voor beheerders. Deze vooraf vastgestelde playbooks bieden oplossingen voor hard- en softwarebeheer. Denk daarbij aan prestaties, inventarisbeheer, gebruiksgegevens en uitgaven.

Het ServiceNow Agent Client Collector Visibility (ACC-V)-platform is per direct beschikbaar.

Tip: ServiceNow vernieuwt platform met Quebec lancering