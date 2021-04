Atlassian lanceert Jira Work Management voor zakelijke teams

Atlassian heeft onlangs zijn tool Jira Work Management gelanceerd, waarmee teams binnen zakelijke afdelingen beter onderling kunnen samenwerken. Hiermee worden de werktracking- en toewijsmogelijkheden die Jira nu al biedt doorgetrokken naar andere afdelingen binnen bedrijven dan alleen de IT-afdeling.

Volgens Atlassian moet het nu uitgebrachte Jira Work Management een eind maken aan de uitwisseling van alle spreadsheets en e-mail die binnen bedrijfsafdelingen onderling worden uitgewisseld. Met behulp van de bestaande werktracking- en toewijsmogelijkheden die de Jira-tooling nu biedt, moeten deze afdelingen nu beter onderling kunnen gaan samenwerken.

Door de Jira-functionaliteit nu ook, via de SaaS-oplossing Jira Work Mangement, aan de afdelingen HR, financiën en marketing beschikbaar te stellen, krijgen deze de beschikking over onder meer gedeelde en gestructureerde workflows, automatiseringsmogelijkheden voor routinetaken en meer privacymogelijkheden voor het veilig houden van bepaalde informatie. Met deze functionaliteit kunnen bedrijven dan snel best practices voor deze teams uitrollen en deze productiever maken.

Functionaliteit

Binnen Jira Work Management krijgen medewerkers onder meer de beschikking over List View voor een echte spreadsheet-ervaring. Met deze tool kunnen zij snel zaken aanpassen, wat weer betere prestaties en resultaten oplevert. Op deze manier kunnen zij hun werk makkelijk beheren, of het nu gaat om individuele workloads of projecten die het hele bedrijf doorkruisen.

Functionaliteit als Calendar View geeft een helder en begrijpelijk overzicht van alle werkzaamheden in de loop van de tijd. Hiermee kunnen medewerkers straks beter planningen maken. Met Timeline View is het mogelijk om verbindingen en afhankelijkheden tussen verschillende workflows te ontdekken. Hiermee krijgen teams snel een duidelijk compleet overzicht van al hun projecten.

Andere tools als Board en Forms geven een duidelijk grafisch inzicht in de voortgang van projecten en maken het onder meer mogelijk projecten te coördineren tussen verschillende afdelingen.

Jira Workspace Management is per direct beschikbaar. Klanten die al zakelijke projecten in hun Jira-tooling hebben lopen, zoals binnen Jira Core, Jira Software en Jira Service Management, zijn automatisch gratis gemigreerd naar de nieuwe Jira Work Management-ervaring.

De SaaS-tool is ook als een gratis oplossing beschikbaar, maar die is in gebruik gelimiteerd. Voor meer dan 10 eindgebruikers en extra storage moet naar de betaalde versie worden overgestapt. Atlassian geeft aan dat Premium- en Enterprise-versies in de pijplijn zitten.

