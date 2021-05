Nieuwe Red Hat OpenShift-tools versnellen Kubernetes-ontwikkeling

Red Hat heeft tijdens KubeCon 2021 OpenShift GitOps en OpenShift Pipelines aangekondigd. De twee tools moeten ervoor zorgen dat softwareontwikkeling en IT-operaties beter op elkaar aansluiten voor het ontwikkelen en uitrollen van applicaties voor de hybrid cloud.

Met OpenShift GitOps en OpenShift Pipelines wil Red Hat de DevOps-gedachte beter tot zijn recht laten komen voor de ontwikkeling van Kubernetes-applicaties. Het bedrijf ziet namelijk dat veel bedrijven moeite hebben met het integreren van de uitrol van software met de ontwikkeling ervan.

GitOps

Met OpenShift GitOps maakt Red Hat de Git-repository het centrum van de applicatieontwikkeling. Die repository dient hierbij als een single source of truth voor zowel de ontwikkelaars als de IT-operaties. Hierdoor is het mogelijk om GitOps-workflows toe te passen voor clusterconfiguratie en applicatie-uitrol. Dit faciliteert het doorvoeren van updates en veranderingen op basis van declaratieve code, om de eisen voor infrastructuur en uitrol te automatiseren, aldus het bedrijf. Volgens Red Hat kunnen organisaties daardoor sneller, veiliger en schaalbaarder software ontwikkelen.

Ook biedt OpenShift GitOps meer inzicht in de staat van de clusters en applicaties en kan het waar nodig afwijkingen corrigeren. Die wijzigingen zijn uiteraard allemaal terug te zien in het Git-repository. Red Hat claimt dat dit het makkelijker maakt om hogere mate van consistentie te bereiken over verscheidene Kubernetes-clusters in de open hybrid cloud.

Pipelines

Met OpenShift Pipelines wordt elke stap in de CI/CD-pipeline ondergebracht in een eigen container. Dit maakt het makkelijker om elke stap onafhankelijk van elkaar op- of af te schalen, afhankelijk van de vraag. Als het even wat rustiger is, kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld de beschikbare resources voor een pipeline terugbrengen en zo de overhead en kosten van een pipeline terugbrengen. Teams krijgen met OpenShift Pipelines de volledige controle, inclusief plug-ins en toegangsbeheer. Hierbij hoeft er geen centrale CI/CD-server worden beheerd.

Wegnemen van de muur

“Met OpenShift GitOps en OpenShift Pipelines werken we aan het wegnemen van de muur tussen ontwikkelaars en IT-operaties, waardoor de teams eerder in het applicatieontwikkelingsproces kunnen samenwerken”, aldus Ashesh Badani, senior vice president van Cloud Platforms bij Red Hat. “Dit helpt niet alleen om sneller defecten in het softwareleveringsproces te vinden en te voorkomen, maar stroomlijnt ook het proces als geheel door meer zichtbaarheid en veiligheid te bieden gedurende de hele levenscyclus.”

OpenShift GitOps en OpenShift Pipelines zijn per direct verkrijgbaar via de OperatorHub voor alle Managed OpenShift-gebruikers. Ook zijn de diensten beschikbaar voor het OpenShift Container Platform en OpenShift Platform Plus, mits daarop OpenShift 4.7 of nieuwer draait.

