Red Hat lanceert gratis instances van Red Hat OpenShift

Red Hat geeft ontwikkelaars de kans om gratis instances van zijn applicatie- en containerorkestratieplatform Red Hat OpenShift te gebruiken. Hiervoor heeft de hybrid cloud- en open-sourcespecialist nu zijn oplossing Developer Sandbox for Red Hat OpenShift gelanceerd.

Met de introductie van Developer Sandbox for Red Hat OpenShift wil Red Hat het mogelijk maken dat nog meer ontwikkelaars Red Hat OpenShift omarmen en dat zij dit op Kubernetes gebaseerde platform voor hun applicatie-lifecycle gebruiken. Op deze manier moeten ook meer cloud-native applicaties op basis van Kubernetes beschikbaar komen, wat weer belangrijk is voor de ontwikkeling van hybrid cloud-omgevingen.

Private omgeving binnen gedeeld cluster

Developer Sandbox for Red Hat OpenShift wordt geheel gratis beschikbaar gesteld. Met de oplossing krijgen ontwikkelaars de beschikking over een private Red Hat OpenShift-omgeving in een met meerdere gebruikers gedeelde cluster. De private omgeving is vooraf geconfigureerd met verschillende tools die nodig zijn voor het ontwikkelen, bouwen en uitrollen van cloud-native applicaties.

Daarnaast zijn de onderliggende infrastructuur en de tools sterk met elkaar geïntegreerd en bieden een veilige omgeving voor onder meer het maken van prototypes, het bouwen van nieuwe applicaties, het toevoegen van nieuwe diensten en het creëren van containers uit source-code of Dockerfiles.

Toegevoegde tooling

De toegevoegde tooling bestaat onder meer uit Red Hat OpenShift 4.7 web console developer, odo 2.1, Red Hat CodeReady Workspaces 2.8, Red Hat CodeReady Studio 12.19, Visual Studio Code Tools, Red Hat CodeReady Dependency Analytics 0.3.2 powered by Snyk Intel Vulnerability DB, Red Hat CodeReady Containers 1, GitHub Actions for Red Hat OpenShift and Enterprise Linux en Eclipse JKube 1.2.

Overige functionaliteit

De diverse tools zijn gebouwd op basis van OpenShift GitOps and OpenShift Pipelines, wat Techzine onlangs al beschreef. Dit geeft, aldus Red Hat, ontwikkelaars en beheerders de mogelijkheid GitOps workflows te implementeren voor het configureren van clusters en het afleveren van de applicaties. Dit geeft hen volledige controle over de delivery pipeline, plugins en toegangscontrole.

Red Hat Developer Sandbox for Red Hat OpenShift is per direct beschikbaar.

