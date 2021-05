VMware en IBM lanceren project voor verminderen CO2-voetafdruk

VMware heeft het Zero Carbon Committed-programma gelanceerd om de CO2-voetafdruk van datacenters te verminderen. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle VMware Cloud Partner-datacenters tegen 2030 draaien op 100 procent hernieuwbare energie.

Verschillende marktleiders hebben zich aangesloten bij het initiatief om de koolstofuitstoot van datacenters over de hele wereld te verminderen. Onder andere IBM, Equinix en Microsoft steunen het project.

VMware Zero Carbon Committed

VMware global channel chief Sandy Hogan geeft in een email naar CRN aan dat het initiatief het bereik en de impact van het bedrijf vergroot samen met hun cloudpartners. Het project zorgt ervoor dat VMware klanten kan bereiken die bepaalde mileudoelen hebben. Daarnaast kan het deze klanten ook in contact brengen met VWware-cloudproviders, die toegewijd zijn aan bereiken van koolstofloze clouds door de inzet van hernieuwbare energie, aldus Hogan.

VMware’s Zero Carbon Committed project zal focussen op drie hoofd-initiatieven. Ten eerste zal het bedrijf zich richten op het versnellen van de transitie naar een internet zonder uitstoot, dankzij samenwerkingen met public cloud-providers. Ook is het de bedoeling om klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen door ze te koppelen aan cloudproviders met overeenkomende doelen. Als derde focust VMware zich op het versnellen van duurzaam computergebruik met de cloudinfrastructuurtechnologie van het bedrijf.

Verandering in de industrie

Noelle Walsch van Microsoft laat in een verklaring weten dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt als het gaat om hun datacenters. Microsoft zou trots zijn om samen te werken met vooruitstrevende partners als VMware. Volgens Walsch zou het Zero Carbon Committed-initiatief verandering kunnen brengen in de industrie.

Na verloop van tijd hoopt VMware ook andere cloudproviders bewust te maken van het belang van duurzame cloudoperaties. Het bedrijf hoopt uiteindelijk programma’s te ontwikkelen om providers te assisteren in het lanceren van initiatieven met hernieuwbare energie.