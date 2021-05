Microsoft gaat aparte Europese cloud opzetten

Microsoft gaat investeren in een cloud voor Europese bedrijven en overheden. Daarbij worden alle gegevens opgeslagen op servers binnen de Europese grenzen.

Het nieuwe beleid, genaamd het EU Data Boundary Policy for the Microsoft Cloud, wordt van toepassing op alle belangrijke cloudservices van Microsoft, waaronder Azure, Microsoft 365 en Dynamics 365, meldt Microsoft in een blogpost. Alle gegevens van Europese klanten worden binnen de grenzen van het continent opgeslagen en gegevens die momenteel nog elders zijn, worden naar Europa verhuisd.

De keuze van Microsoft is het gevolg van jarenlange druk van zowel Europese politici als klanten van Microsoft. Zij maken zich namelijk zorgen over wat er met hun data gebeurt als die wordt opgeslagen binnen de Verenigde Staten. Eenmaal daar hebben de Europese instanties er immers geen grip meer op. Het is tegen de GDPR-wetgeving om derde partijen inzicht te geven in data van Europese burgers en bedrijven, maar vanaf deze kant van de oceaan is het lastig te controleren of techbedrijven zich hier daadwerkelijk aan houden.

Eerste cloudprovider met dit beleid

Microsoft is de eerste grote cloudprovider met een dergelijke stap. Het bedrijf zegt zich al te houden aan de GDPR-wetgeving en al een aantal extra privacydiensten aan te bieden. Zo kunnen klanten ervoor kiezen hun gegevens op te slaan in de EU en kunnen veel Azure-diensten geconfigureerd worden om data binnen de EU te verwerken.

Het is een enorme investering voor Microsoft om al zijn diensten volledig binnen de EU beschikbaar te maken, maar die lijkt het bedrijf terug te willen winnen door zichzelf in de markt te willen zetten als privacyvriendelijker dan bijvoorbeeld Google of AWS. Naast de EU-landen zullen ook Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein onder het nieuwe beleid vallen.

Eind 2022 omgeschakeld

Technisch moet er nog veel gebeuren voordat Microsoft de stap kan zetten, dus het duurt nog even voordat gebruikers de gevolgen van de aankondiging te zien krijgen. Het bedrijf begint per direct met de transitie en verwacht eind 2022 alle benodigde wijzigingen geïmplementeerd te hebben.

