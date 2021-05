VMware introduceert Modern App Connectivity-platform

VMware heeft zijn Tanzu Service Mesh en NXS Advanced Load Balancer bij elkaar gebracht tot een nieuwe dienst. Deze dienst, genaamd Modern App Connectivity, biedt een totaaloplossing voor het uitrollen van nieuwe applicaties.

Met Modern App Connectivity krijgen gebruikers een enkele oplossing waarmee policy’s, monitoring, visualizations en observability bij elkaar worden gebracht. Er zijn features als Layer 4 load balancing, een ingress controller, global load balancing, webapplicatiebeveiliging, geïntegreerde IPAN en DNS, end-to-end visibility en encryptie van services en een policyframework voor het beheer van verkeer en security.

Hiermee is de dienst een combinatie van Tanzu Service Mesh en de NSX Advanced Load Balancer. Van de Tanzu Service Mesh worden de connectiviteitsfuncties overgebracht en van de kant van NSX komen de features op het gebied van load balancing en ingress.

Hulp bij het moderniseren van applicaties

Met de oplossing wil VMware het pad naar het moderniseren van applicaties vereenvoudigen. Hier komt meer bij kijken dan alleen een applicatie geschikt maken voor Kubernetes. Het verbinden met vm’s, bestaande applicaties en clouddiensten zijn aspecten waar bedrijven steken laten vallen. Daar wil VMware met het Modern Apps Connectivity-platform bij helpen.

Het platform biedt handvaten om Kubernetes-applicaties in verschillende vm’s met elkaar te verbinden, ervoor te zorgen dat de applicaties stabiel blijven werken en dat de beveiliging van de applicaties en de data daarin volledig gewaarborgd is.

Beschikbaarheid

De oplossing is gemaakt om platform-onafhankelijk te zijn. Momenteel is het nog vooral geschikt voor VMware Tanzu, Amazon EKS en upstream Kubernetes, maar ondersteuning voor Red Hat OpenShift, Microsoft Azure AKS en Google GKE is in preview. Het geheel bouwt op het Modern Network Framework dat VMware afgelopen najaar onthulde.

