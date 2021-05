Google Cloud en SpaceX bieden gezamenlijk zakelijke connectiviteit

Google Cloud en ruimtevaartonderneming SpaceX gaan de komende zeven jaar samenwerken om bedrijven via het systeem van de SpaceX StarLink-satellieten internetconnectiviteit te bieden. Deze verbindingen zijn vooral voor edge computing geschikt.

De samenwerking tussen Google Cloud en SpaceX bestaat vooral uit het verbinden van de Google Cloud-datacenters met het Starlink-netwerk van satellieten. SpaceX gaat hiervoor bij deze datacenters grondstations met ontvangstantennes opstellen. Via deze antennes wordt de (cloud)infrastructuur van de techgigant direct verbonden met de satellieten. Hierdoor wordt het mogelijk om de breedbanddiensten van Starlink ‘as-a-service’ aan bedrijven aan te bieden.

Geschikt voor edge computing

Hoewel Google Cloud en Starlink nog niet hebben bekendgemaakt waarvoor bedrijven precies de satellietverbindingen kunnen inzetten, is edge computing natuurlijk één van de voor de hand liggende mogelijkheden. Met Starlink kunnen bedrijven devices, onder meer op afgelegen locaties, verbinden met de public cloud-omgeving van Google. Bijvoorbeeld voor het versturen van data naar de public cloud en deze daar te verwerken in backend-applicaties.

Lage latency

Door de Starlink-antennes dicht bij de Google-datacenters te plaatsen, moet een snellere connectiviteit worden bereikt dan via antennes die op een andere locatie staan. Hierdoor wordt de latency via het Starlink-satellietnetwerk erg laag gehouden. Deze latency is al een belangrijke eigenschap van de Starlink-satellieten. Doordat deze satellieten, op dit moment al 1.500, zich in een lage baan om de aarde bevinden, heeft het getransporteerde internetverkeer al een veel lagere latency in vergelijking met die van geostationaire satellieten.

Mogelijke connectiviteit voor Azure Space

SpaceX wil de verbinding met de Google Cloud-datacenters onder meer inzetten om de connectiviteit te gaan leveren voor de edge computing-dienst Azure Space van Google-concurrent Microsoft. Dat project werd afgelopen najaar aangekondigd.

De eerste grondstations met antennes worden waarschijnlijk bij het Google Cloud-datacenter in New Albany in de Amerikaanse staat Ohio geplaatst. In de tweede helft van dit jaar willen Google Cloud en SpaceX de connectiviteitsdiensten gaan leveren.

