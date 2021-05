Honeywell en SAP lanceren update voor vastgoed-analyticsplatform

Honeywell en SAP hebben een nieuwe versie van het analyticsplatform Honeywell Forge Real Estate Operations gelanceerd.

De oplossing Honeywell Forge Real Estate Operations werd vorig jaar gepresenteerd als een platform dat de vastgoedsector meer inzicht moet bieden in hun operationele data en het beheer van gebouwen helpt te optimaliseren.

De oplossing is een eerste product van de samenwerking die beide partijen aangingen. SAP kon hierdoor zijn aanbod voor diverse markten verder uitbreiden en zich ook in de vastgoedsector specialiseren. De samenwerking is voor Honeywell een stap om zich nog meer naar een techbedrijf te transformeren dat alles kan leveren; van quantum computing tot het (industriële) Internet of Things.

Inzet van data-anayticsplatform

Honeywell Forge Real Estate Operations helpt klanten uit de vastgoedsector met het centraliseren van alle operationele en financiële data -afkomstig uit de SAP-omgevingen- rondom gebouwenbeheer. Vaak is deze data in verschillende omgevingen beschikbaar, wat het inefficiënt maakt om deze in te zetten voor optimalisatiedoeleinden. Nu deze data beschikbaar is in een centrale omgeving, kunnen vastgoedbeheerders beter inzicht krijgen in de staat van hun gebouwen, de prestaties die deze gebouwen leveren, de bezetting en andere meetbare gegevens. Hierdoor kunnen ze sneller handelen en zo een optimaal gebruik van hun vastgoedportfolio nastreven.

Huidige functionaliteit

De nu gelanceerde versie van Honeywell Forge Real Estate Operations biedt hiervoor concreet informatie over beschikbaarheid en kosten in kapitaal, alsmede veiligheidsinformatie zoals capaciteitslimieten, de indoor luchtkwaliteit en de compliance met veiligheidsregels. Verder wordt het energieverbruik gemeten en kan via dashboards de financiële gezondheid van het vastgoedportfolio in de gaten worden gehouden, zoals het tonen van minder presterende locaties.

Verder integreert de oplossing nu met het platform van het onlangs door Honeywell overgenomen Sine. Sine levert mobiele software die in de gaten houdt hoe mensen en andere zaken zich door gebouwen bewegen.

Honeywell Forge Real Estate Operations is per direct beschikbaar.