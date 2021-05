Red Hat Universal Base Image komt naar Docker Hub

Red Hat maakt de Universal Base Image (UBI) op Docker Hub beschikbaar als ‘verified publisher’-images. Dit brengt de functionaliteit van Linux-platform RHEL naar de register, zodat eenvoudiger cloud-native applicaties zijn te bouwen op basis van componenten van RHEL.

Red Hat bracht UBI-images oorspronkelijk op de markt omdat Linux-containers niet erg portable waren. Door de UBI wordt dit aangepakt: ontwikkelaars kunnen een keer hun container bouwen en die opnieuw distribueren over meerdere deployment-platformen. UBI is beschikbaar in verschillende configuraties en groottes, zodat er voor verschillende gebruikstoepassingen ondersteuning is.

Samenwerken

De open source-gigant geeft echter aan dat tot voor kort UBI alleen kon worden verkregen uit de Red Hat-containercatalogus. Door de huidige aankondiging wordt uitgebreid naar Docker Hub. Het moet zo eenvoudiger worden om UBI-gebaseerde containers overal te bouwen en implementeren. Ontwikkelaars krijgen hiermee toegang tot het container-image op basis van RHEL. “Omdat UBI vrij distribueerbaar is, kunnen containertoepassingen worden gebouwd, naar een breed scala aan registerservers worden gepusht, met andere gebruikers worden gedeeld en zelfs op niet-Red Hat-platforms worden ingezet”, aldus Red Hat.

Volgens de open source-gigant was de samenwerking relevant, omdat Docker Hub “de grootste en populairste repository van container-images ter wereld is”. Maandelijks zijn er 13,4 miljoen actieve ontwikkelaars. Docker Hub biedt hen content-bronnen, zoals veelgebruikte open source-softwareproducten. Ontwikkelaars krijgen toegang tot gratis publieke repository’s voor het opslaan en delen van de images. Indien gewenst, kunnen ze tegen betaling private repository’s en grote volumes gebruiken.

De uitbreiding volgt op een reeks aankondigingen ter gelegenheid van DockerCon. Tijdens de conferentie zijn ook nieuwe samenwerkingen met AWS, Datadog, Mirantis en VMware aangekondigd. Ook is ontwikkelplatform Docker Collaborative Application Development Platform voorzien van meer productiviteits- en security-mogelijkheden.

Tip: Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM