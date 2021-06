SAP Business Network brengt Ariba, Logistics en Asset Intelligence samen

Tijdens zijn jaarlijkse SAPPHIRE-evenement heeft SAP het nieuwe Business Network onthuld. Hiermee streeft de softwaregigant naar “de grootste business community ter wereld”, door bedrijven uit de gehele supply chain meer met elkaar te verbinden. Ariba Network, SAP Logistics Business Network en SAP Asset Intelligence Network worden samengebracht.

Business Network belooft een stap vooruit te zijn doordat het focust op beter management en visibility voor supply chains. Ariba is hier geschikt voor als procurement-oplossing, terwijl Logistics Business Network bij kan dragen met het verbinden van logistieke partners. Asset Intelligence Network richt zich op zijn beurt op sectoren met veel cruciale assets, zoals machines en onderdelen. Het integreren van de drie SAP-oplossingen moet leiden tot verenigde processen, van inkoop tot bevoorrading.

Grootste community ter wereld

Volgens CEO Christian Klein bleek het verbinden van bedrijven het afgelopen jaar belangrijker dan ooit. Wanneer er aan de andere kant van de wereld leveringsproblemen zijn met bijvoorbeeld grondstoffen, kan dat tot vertraagde levering van het eindproduct leiden. Door bedrijven meer met elkaar te verbinden middels het Business Network, moet er vrijwel altijd een partner beschikbaar zijn. Inspelen op disruptie in de supply chain gaat zo makkelijker. “Onze nieuwe visie richt zich op het bouwen van de grootste business community ter wereld, waardoor klanten snel kunnen verbinden met ieder bedrijf in hun supply chain”, aldus Klein.

De drie genoemde oplossingen beschikken al over een ruim klantenbestand. SAP claimt dan ook dat meer dan 5,5 miljoen organisaties er gebruik van zullen maken. Klein benadrukt wel dat we we hierbij niet meer per se los naar Ariba en Logistics Business Network hoeven te kijken, maar dat het om één business netwerk gaat. Dit wil SAP bereiken door gebruikers van het Business Network een enkele portal te bieden die “een holistisch zicht op hun supply chain-ecosysteem, logistiek en traceerbaarheid en equipment management en onderhoud biedt”.

SAP heeft per direct een portaal voor tradingpartners beschikbaar gemaakt, die de samenwerking moet bevorderen.

