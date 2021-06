Microsoft WVD heet nu Azure Virtual Desktop, krijgt meer beheerfuncties

Microsoft heeft zijn Windows Virtual Desktop (WVD)-portfolio een rebranding gegeven naar Azure Vitrual Desktop. Daarnaast is er functionaliteit voor security en beheer aan de virtual desktop infrastucture (VDI)-dienst toegevoegd.

De rebranding is volgens de techgigant een gevolg van de filosofie dat klanten straks in staat zijn voor iedere use case een zo flexibel mogelijk cloudgebaseerd VDI-platform te gebruiken en zij daartoe van vrijwel overal toegang hebben. Vandaar dat de naam Azure Virtual Desktop voor de hand lag, aldus de ontwikkelaars van Microsoft. Daarnaast moet de link met Azure de adoptie van Azure Virtual Desktop doen toenemen.

Nieuwe functionaliteit

De verdere integratie met de public cloudomgeving Azure blijkt ook uit toegevoegde nieuwe functionaliteit, binnenkort in preview, voor Azure Active Directory (AAD). Zo wordt het mogelijk om virtuele Azure Virtual Desktop machines direct aan AAD te koppelen. Hierdoor wordt het mogelijk om de virtuele machines vanaf ieder devices met basic credentials te verbinden. Niet alleen vereenvoudigt dit het beheer, maar verbetert ook de security. Het verbinden kan plaatsvinden via Microsoft Endpoint Manager, zodat dit proces sneller verloopt en geen domain controller nodig is. In de toekomst komt ook ondersteuning beschikbaar voor single sign-on, nieuwe credential types als FIDO2 en Azure Files voor cloudgebruikers.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om Windows 10 Enterprise multi-session Azure Virtual Desktop virtuele machines in Microsoft Endpoint Manager in te brengen. Deze virtuele machines kunnen vervolgens als fysieke devices worden beheerd in de admin-omgeving. Verder zorgt een nieuwe onboarding-ervaring in de overkoepelende Azure-portal ervoor dat een Azure Virtual Desktop-omgeving automatisch kan worden uitgerold.

Azure Virtual Desktop is per direct beschikbaar, inclusief alle oplossingen uit het ecosysteem van partners.

