Salesforce introduceert meer tooling voor Financial Services Cloud

Salesforce heeft zijn Financial Services Cloud uitgebreid met nieuwe tooling en functionaliteit. De oplossing biedt nu meer integratie met het datavisualisatieplatform Tableau en de ERI-tool.

Met de updates aan Financial Services Cloud wil Salesforce zijn portfolio voor de financiële sector verder uitbreiden. Dit past binnen de strategie om voor bepaalde sectoren meer doelgerichte oplossingen en diensten te gaan leveren. Naast de financiële sector zijn dit de retail, de gezondheidszorg en de publieke sector.

De toegevoegde functionaliteit moet de financiële sector, vooral banken, meer combinaties brengen van analytics- en visualisatietooling. Door bijvoorbeeld de functionaliteit van Tableau meer in de financiële oplossingen van Salesforce te integreren, zijn bankiers beter in staat hun deals te analyseren en gevoelige informatie te delen. Hierdoor kunnen zij ook de relaties met hun klanten beter beheren en actiever met hun klanten in gesprek gaan.

De integratie met de onlangs ook uitgebrachte tool Einstein Relationship Insights (ERI) moet banken en andere financiële instellingen helpen om de context van de relaties in de Salesforce-omgeving te ontdekken. Informatie wordt hiervoor verzameld uit onder meer accounts, contacten en openbare gestructureerde en ongestructureerde data.

Overige functionaliteit

Andere onderdelen van de uitgebreide functionaliteit zijn onder meer het inbouwen van diverse compliance-wetgeving en andere regelgeving. Hiermee kunnen banken compliant blijven en hun gevoelige data beter beheren.

Voor het automatisch uitvoeren van bepaalde processen beschikt het Financial Services Cloud-portfolio van Salesforce nu over diverse tools op basis van low code. Denk daarbij aan processen voor mergers en acquisities, het vinden van investeringskapitaal en het herstructureren van bedrijven.

