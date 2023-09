Salesforce voegt Einstein AI-features toe aan zijn duurzaamheidsoplossing Net Zero Cloud. Hiermee kunnen bedrijven nog betere rapportages maken over hun milieu-, sociale en governance-impact en het beantwoorden aan de ESG-standaarden.

De tijdens Dreamforce 2023 geïntroduceerde nieuwe Einstein AI-functionaliteit voor Net Zero Cloud van Salesforce moet bedrijven helpen hun ESG-rapportages sneller samen te stellen en beter te beantwoorden aan de diverse wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsrapportages.

Vooral de druk op bedrijven om begin 2024 te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie speelt hierbij een belangrijke rol, geeft de CRM- en cloudgigant aan.

Einstein AI voor Net Zero Cloud

Concreet bestaat de nieuwe Einstein AI-functionaliteit voor Net Zero Cloud van Salesforce uit features die de oplossing in staat stelt antwoorden te geven op basis van prompts die in lijn zijn met specifieke criteria uit frameworks. Dit helpt het redactieproces van ESG-rapportages te stroomlijnen.

Via Einstein kunnen zij bijvoorbeeld makkelijk bedrijfsdata, documenten en andere Net Zero Cloud-gegevens, ophalen uit vorige jaren. De tool giet de data automatisch in heldere antwoorden die een antwoord bieden op de vragen in het rapport.

Overige functionaliteit

Naast Einstein AI-technologie heeft Salesforce ook andere nieuwe mogelijkheden aan Net Zero Cloud toegevoegd. De nieuwe CSRD Report Builder for Net Zero Cloud helpt bedrijven met het beter beantwoorden aan de Europese CSRD-voorwaarden. Deze functionaliteit breidt bestaande ‘builders’ voor GRI, CDP en SASB uit de Salesforce Disclosure and Compliance Hub verder uit.

Verder introduceert de CRM- en cloudgigant voor Net Zero Cloud de Materiality Assessment-tool. Hiermee zijn duurzaamheidsspecialisten in staat de meest belangrijke duurzaamheidsonderwerpen te identificeren. Met behulp van aanpasbare onderzoeken verzamelen zij belangrijke stakeholder input, bepalen ze de ranking van de onderwerpen, berekenen ze scores om deze vervolgens te visualiseren in een matrix. Hiermee kunnen zij dan uiteindelijk hun ESG-programma en -rapportagestrategie effectiever opzetten, is de gedachte.

De Einstein AI-technologie voor Net Zero Cloud komt in de lente van 2024 beschikbaar. De andere twee oplossingen zijn in oktober dit jaar beschikbaar.

