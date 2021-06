Red Hat helpt meer bij migratie van vm’s naar OpenShift

Red Hat heeft onlangs de toolkit Red Hat Migration Toolkit for Virtualization gepresenteerd. Hiermee kunnen bedrijven hun bestaande applicaties die op traditionele infrastructuur zijn gebaseerd, vooral virtuele machines (vm’s), naar het containerorkestratieplatform Red Hat OpenShift migreren.

Red Hat wil het beter mogelijk maken diverse legacy-applicaties makkelijker naar containeromgevingen te migreren en dan natuurlijk vooral naar zijn eigen Red Hat OpenShift-platform. De open source-gigant heeft hiervoor eerder al enkele speciale toolkits uitgebracht, Red Hat Migration Toolkit for Applications en Red Hat Migration Toolkit for Containers.

Aan deze twee toolkits is nu een derde toegevoegd: Red Hat Migration Toolkit for Virtualization. De toolkit is ontwikkeld als een verdere uitbreiding van de vorig jaar uitgebrachte dienst Red Hat OpenShift Virtualization. Deze dienst maakt het ontwikkelaars mogelijk traditionele op vm’s gebaseerde applicaties naar container workflows te brengen door de vm’s in de containers te draaien. Hierdoor kunnen zij binnen een enkel platform via een serverless infrastructuur de vm’s op hetzelfde moment ontwikkelen, beheren en uitrollen als de op containers gebaseerde applicaties.

Functionaliteit

Met de introductie van Red Hat Migration Toolkit for Virtualization gaat dit proces nu een stapje verder. Ontwikkelaars kunnen deze specifieke toolkit gebruiken om de bestaande vm’s op schaal naar Red Hat OpenShift-containerplatform te migreren. Hierdoor krijgen zij beter toegang tot de workloads binnen de vm’s en kunnen op hetzelfde moment ook nieuwe cloud-native applicaties ontwikkelen.

Het hele migratieproces gaat hierbij in een stappenplan. Eerst leveren de ontwikkelaars de bron- en bestemmingsgegevens voor de vm’s aan. Dan brengen zij de bron- en bestemmingsinfrastructuur in kaart en bedenken een gechoreografeerd plan voor het verplaatsen van de vm’s. Wanneer alles is gepland, dan voeren zij het hele proces uit.

Naast alle migratiemogelijkheden biedt Red Hat Migration Toolkit for Virtualization ook nog diverse analytics-functionaliteit om potentiële problemen op te lossen voordat een migratieproces wordt uitgevoerd. Ook geeft de oplossing hiervoor adviezen hoe deze problemen kunnen worden opgelost.

Nieuwe ‘talkshow’ over Kubernetes

Naat Red Hat Migration Toolkit for Virtualization bracht Red Hat onlangs ook ander materiaal uit dat ontwikkelaars moet helpen met containers. Aan de ‘Kubernetes by Example’-informatie- en tutorialvraagbaak voor ontwikkelaars is weer divers materiaal toegevoegd. Deze vraagbaak kunnen ontwikkelaars gebruiken voor het starten met het gebruik van Kubernetes. Dit alles om ontwikkelaars op te leiden door zelf dingen te doen.

Aan de vraagbaak is nu onder de streaming show ‘KBE Insider’ gelanceerd. Deze talkshow voor in Kubernetes geïnteresseerde ontwikkelaars focust op de evolutie van het containerplatform en geeft tips voor meer kennis en mogelijkheden. De talkshow start op 29 juni a.s. Ook beschikt de vraagbaak over meer mogelijkheden voor ontwikkelaars zonder kosten met Kubernetes ‘te spelen’.

