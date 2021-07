‘Microsoft staat op punt cloudversie Windows aan te kondigen’

Volgende week zal Microsoft de nieuwe service Cloud PC gaan aankondigen, zo is de verwachting. Met de nieuwe zakelijke dienst kunnen bedrijven een Windows 11-desktopomgeving huren via een abonnement dat draait op Microsoft servers.

Cloud PC en hoe het eruit gaat zien (afbeelding) lekte eerder al uit. Het is een door Azure aangedreven service waarmee klanten hun eigen apparaten kunnen gebruiken als thin clients, die toegang hebben tot een externe Windows-desktop en software kunnen draaien zoals Microsoft Office. Microsoft is van plan om Cloud PC te verkopen als een beheerde Microsoft 365-ervaring tegen een vaste prijs per gebruiker. Dit is een belangrijk verschil met de bestaande Windows Virtual Desktop-prijzen, die draaien om Azure-verbruik.

De Cloud PC-service zou gebruikers in staat stellen om “overal en op elk apparaat productief te zijn met een cloud-aangedreven, veilige en altijd up-to-date Windows-ervaring. Het stelt endpoint managers ook naadloos in staat om in de cloud gehoste pc’s in te richten en fysieke en virtuele apparaten via een uniform portaal en een vaste en voorspelbare prijs.”

Microsoft lijkt van plan te zijn om verschillende Cloud PC-abonnementsopties aan te bieden, oorspronkelijk aangeduid als Medium, Heavy en Advanced, en elk met een andere hoeveelheid CPU, RAM en opslag. De nieuwe service zal naar verwachting volgende week op het Inspire evenement worden aangekondigd, weet WalkingCat. Het project heeft als codenaam Deschutes.

