Pentagon schrapt controversieel JEDI-cloudcontract met Microsoft

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft het geruchtmakende peperdure en door Microsoft gewonnen JEDI-cloudcontract officieel geschrapt. In plaats komt een nieuw allesomvattend cloudcontract, waarvoor mogelijk meerdere leveranciers diensten kunnen leveren.

Het Pentagon schrapt het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-cloudprogramma officieel omdat het niet meer zou voldoen aan de huidige behoeften van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zo geeft het in een verklaring aan. Dit vanwege nieuwe vereisten en de komst van nieuwe technologie.

Einde aan erfenis Trump

Een belangrijker reden voor het Amerikaanse ministerie van Defensie is dat het hierdoor een einde maakt aan een langslepende juridische discussie en de erfenis van voormalig president Trump. Het JEDI-cloudcontract was een onderdeel van het moderniseren van de infrastructuur van de Amerikaanse strijdkrachten. Hierbij zouden veel interne applicaties naar een public cloudomgeving worden verplaatst om de operationele efficiency te verbeteren. De waarde van het cloudcontract was ruim 8,4 miljard euro (10 miljard dollar) gedurende 10 jaar.

Verwacht werd dat AWS het contract toegewezen zou krijgen, maar uiteindelijk werd in 2019 voor Azure van Microsoft gekozen. Dit leidde tot een rechtszaak die tot het voorjaar van 2021 voortduurde. AWS beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Defensie ervan de toewijzing van het contract te hebben aangepast na persoonlijke tussenkomst van toenmalig president Trump.

Nieuw Joint Warfighter Cloud Capability-contract

Met de komst van president Biden is hierin nu verandering gekomen. Al sinds enkele maanden waren er signalen dat het JEDI-contract wellicht zou worden geschrapt. Nu dit inderdaad is gebeurd, gaat het Amerikaanse ministerie van Defensie een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Ook krijgt het contract een nieuwe naam;:Joint Warfighter Cloud Capability.

Het nieuwe cloudcontract gaat waarschijnlijk een multivendorcontract worden met meerdere platforms, waarbij zowel AWS als Microsoft een belangrijke plaats krijgen. Deze twee hyperscalers zouden de enige cloudaanbieders zijn die aan de verwachtingen van Amerikaanse ministerie van Defensie kunnen voldoen.

Toch laat het contract ook mogelijkheden voor andere aanbieders open. Onderzocht gaat worden of ook andere (grote) cloudaanbieders hun diensten aan de Amerikaanse strijdkrachten kunnen aanbieden. Dit biedt mogelijk kansen voor IBM en Oracle. Die laatste partij stelde overigens ook de juridische geldigheid van het oude JEDI-contract ter discussie. Google trok zich eerder terug uit het aanbestedingsproces onder druk van personeel.

Reacties Microsoft en AWS

In een reactie op het schrappen van het JEDI-contract geeft Microsoft aan dat het de beslissing van het Amerikaanse ministerie van Defensie begrijpt. Tegelijkertijd geeft de techgigant ook aan dat het nog steeds het volste vertrouwen heeft in de uiteindelijke toewijzing van het contract, dat het ministerie vertrouwen heeft in de Microsoft-technologie en dat de vorige toewijzing geheel legitiem was.

AWS reageert dat nu duidelijk is gebleken dat de toewijzing van het JEDI-contract aan een concurrent te wijten was aan externe beïnvloeding en dat dit niet mag gebeuren voor inkoop door overheden. De techgigant geeft aan graag met het ministerie te blijven samenwerken voor het leveren van de bete diensten en technologie aan de Amerikaanse strijdkrachten.