Infor verkoopt EAM-portfolio voor 2,3 miljard euro aan Hexagon

ERP-specialist Infor verkoopt voor 2,3 miljard euro (2,73 miljard dollar) zijn Enterprise Asset Management (EAM)-oplossingen aan de Zweedse leverancier van sensor- en plaatsbepalingssoftware Hexagon. Moederbedrijf Koch Industries van Infor neemt tegelijkertijd een belang in de Zweedse specialist.

Met het afstoten van zijn EAM-portfolio voor het complete lifecycle beheer van technische installaties aan Hexagon wil Infor zich straks zich meer gaan richten op het leveren van ERP-diensten aan specifieke industriële sectoren. Daarnaast wil Infor door de EAM-technologie te combineren met de digitale toepassingen van Hexagon, zijn klanten betere oplossingen leveren voor het complete en vaak complexe lifecyclebeheer van technische installaties. Hexagon levert hiervoor realtime sensorsoftware en zogenoemde ‘autonomous’ mogelijkheden. Daarnaast levert het Zweedse bedrijf realtime digitale toepassingen voor dit beheer, zoals digital twin-omgevingen.

Aandelenbelang van Koch Industries

Opvallend is dat de deal eigenlijk een soort uitruil is. Hexagon neemt het EAM-portfolio van Infor over, terwijl het moederbedrijf van Infor, Koch Industries, een aandelenbelang neemt bij Hexagon. Volgens beide partijen moet dit de bestaande samenwerking nog verder verstevigen. Ook krijgt de investeringstak van Koch Industries, Koch Equity Development, een zetel in de Raad van Commissarissen van Hexagon.

Verdere samenwerking

Naast het afstoten van het Infor EAM-portfolio aan Hexagon en het belang van Koch Industries in de Zweedse specialist, gaan beide partijen ook op andere terreinen verder samenwerken. Zo zullen Infor en Hexagon als elkaars reseller gaan optreden. Ook gaan zij cross-selling mogelijk maken van producten in specifieke marktsegmenten, waaronder de automotive-industrie, de ‘discrete’ maakindustrie voor de publieke veiligheidssector.

