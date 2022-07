Volgens insiders hebben toezichthouders nieuw bewijs voor machtsmisbruik van Apple op de Europese markt. De techgigant riskeert een boete van 10 procent van de wereldwijde omzet. Het bedrag kan oplopen tot 35 miljard euro.

Apple wordt sinds 2021 door Europese toezichthouders onderzocht. Volgens de toezichthouders probeert Apple muziekstreamingdiensten tegen te werken met extra hoge servicekosten op de App Store. Als gevolg kunnen organisaties als Spotify niet eerlijk concurreren met Apple Music.

Het onderzoek loopt. Er zijn nog geen boetes opgelegd, maar die dag komt volgens Reuters dichterbij. Insiders lieten weten dat toezichthouders nieuw bewijsmateriaal hebben. De informatie is vertrouwelijk. De bronnen zijn anoniem om sancties te voorkomen. Volgens de bronnen delen de toezichthouders het bewijs binnenkort met Apple. Doet Apple niets, dan riskeert de organisatie een boete van 35 miljard euro.

Het probleem

De App Store forceert developers om een betalingssysteem van Apple te gebruiken voor aankopen in apps. Voor elke betaling betaalt een developer een servicetarief. Spotify moet bijvoorbeeld 15 tot 30 procent afstaan wanneer een gratis gebruiker naar een betaald abonnement overstapt. Het is onmogelijk om een alternatief betalingssysteem te gebruiken. Iedereen moet het met Apple doen.

Volgens toezichthouders worden de kosten meestal doorgerekend aan gebruikers, waardoor muziekstreamingdiensten onnatuurlijk veel kosten. Apple hanteert andere voorwaarden voor Apple Music. Zo wordt zijn eigen dienst aantrekkelijker. Dit is verboden in de EU. Grote bedrijven mogen geen concurrentie tegenhouden, want concurrentie zorgt voor innovatie.

De regels worden door de Europese Commissie (EC) gehandhaafd. De EC waarschuwde Apple vorig jaar dat de App Store de regels overtreedt. Sindsdien wordt de techgigant door toezichthouders onderzocht. De Nederlandse ACM deelde onlangs een dwangsom van 50 miljoen euro uit nadat Apple de Nederlandse App Store weigerde te veranderen.

35 miljard euro

Dat bedrag is onvergelijkbaar met de 35 miljard euro die momenteel boven het hoofd hangt. Eerder deze maand stemde Brussel voor de Digital Markets Act (DMA). De DMA introduceert nieuwe regels en boetes voor grote organisaties als Apple. Het toestaan van alternatieve betalingssystemen op de App Store is verplicht. Boetes kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie. Dat is op dit moment 35 miljard euro voor Apple.

De regels gaan rond februari 2023 in. In de tussentijd loopt het onderzoek naar Apple door. Volgens de bronnen van Reuters heeft de EC nieuw bewijsmateriaal voor machtsmisbruik. De bronnen verwachten dat de EC het bewijs binnenkort aan Apple voorlegt.

Niet beslist

Het bewijs garandeert geen veroordeling. De techgigant kan zichzelf aan de hand van de brief verdedigen. We verwachten daarentegen dat Apple de strijdbijl neerlegt. Vanaf het moment dat de Digital Markets Act ingaat is de organisatie overduidelijk in overtreding. De megaboete wordt een serieus risico. Niemand is bereid om 35 miljard euro af te staan.