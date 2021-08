Microsoft onthult prijzen Windows 365 Cloud PC

Microsoft heeft zijn Windows 365 Cloud PC desktop-as-a-service product nu officieel algemeen beschikbaar gemaakt en de definitieve prijzen gepubliceerd. De abonnementen lopen uiteen van 18,20 euro per gebruiker per maand tot 147,50 per gebruiker per maand.

Vorige maand maakte de techgigant bekend dat het een Windows 365 Cloud PC desktop-as-a-service-toepassing ging leveren. Deze toepassing is nu algemeen beschikbaar. Klanten kunnen met Windows 365 hun complete instellingen voor hun Windows-desktopomgeving via een native Remote Desktop-applicatie of vanaf het internet vanuit de cloud gebruiken op eigen apparatuur als desktops, laptops en mobiele devices, onafhankelijk van het besturingssysteem. Denk daarbij aan het kunnen gebruiken van alle Windows 10/11-applicaties, -tools en -data en de diverse instellingen.

Ook kunnen klanten via de oplossing inloggen op iedere applicatie die op Windows 10 of 11 draait. Dit betekent dus dat zij via de virtuele desktopoplossing ook toegang krijgen tot applicaties van andere partijen dan alleen van Microsoft. Windows 365 komt beschikbaar in twee edities: Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise.

Prijzen Windows Business en Enterprise

De Windows 365 Business SKU’s zijn te gebruiken voor in totaal 300 eindgebruikers. De prijs is vanaf 18,20 euro per maand/gebruiker voor een enkele virtuele core, 2 GB aan RAM-geheugen en 64 GB aan storage. Voorwaarde voor deze prijs is dat bedrijven Windows Hybrid Benefit gebruiken. Dit is een BYOD-model van Microsoft die de prijs van nieuwe licenties aan de kosten van een product koppelt. Wanneer bedrijven de Windows Hybrid Benefit niet gebruiken, kost een Windows 365 Business SKU 21,90 euro per maand/gebruiker.

De duurste Windows 365 Business SKU kost 147,50 euro per maand/gebruiker of 143,90 euro per maand/gebruiker met Windows Hybrid Benefit. Klanten krijgen hiervoor acht virtuele cores, 32 RAM en 512 GB aan storage. De SKU’s voor Windows 365 Enterprise hebben dezelfde Windows Hybrid Benefit-prijs voor dezelfde functionaliteit.

Extra kosten

De hierboven gegeven prijzen gelden alleen voor Windows 365. Om de oplossing te laten werken, hebben klanten ook een aantal andere Microsoft-licenties nodig. De prijs van deze licenties komt dus boven op de prijs van de diverse Windows 365 SKU’s.

Zo hebben gebruikers van Windows 365 Business alleen nog een licentie voor Microsoft 365 nodig. Eindgebruikers van de Windows 365 Enterprise-versie hebben echter nog meer licenties nodig. Ook geldt voor de inzet van Windows 365 Enterprise voor Windows 10 Pro-endpoints dat zij over Windows 10 E3- + EMS E3 -of Microsoft 365 F3/E3/E5/BP-licenties moeten beschikken. Windows 365 Enterprise -gebruikers die niet Windows Pro-endpoints gebruiken, moeten Windows VDA E3- + EMS E3- of Microsoft 365 F3/E3/F5/BP -licenties hebben. Tot slot moeten alle Windows 365 Enterprise-gebruikers een Azure-abonnement hebben.

Microsoft biedt nu gratis proefversies van de diverse Windows 365 Business en Enterprise -aanbiedingen die twee maanden werken. Vanaf half augustus komt Windows 365 als een self-servicedienst beschikbaar.