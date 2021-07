Windows 365 Cloud PC: cloudversie van Microsoft-besturingssysteem

Microsoft wil Windows op nieuwe manieren aanbieden. Daarom presenteert de techgigant tijdens het Inspire-evenement Windows 365. De dienst brengt het besturingssysteem, Windows 10 en het later dit jaar te verschijnen Windows 11, naar de Microsoft-cloud. De volledige Windows-ervaring inclusief persoonlijke configuraties komen naar een privé of zakelijk device.

Met Windows 365 stelt Microsoft een nieuwe pc-categorie voor de hybride wereld te creëren: de Cloud PC. Volgens de techgigant is de introductie gewenst gezien het veranderende bedrijfsleven. Organisaties zijn de afgelopen anderhalf jaar van de coronapandemie meer gaan vertrouwen op virtuele processen en samenwerken op afstand. De verwachting is dat delen hiervan blijven bestaan en het hybride werken meer vorm krijgt. Sommige medewerkers werken volledig op kantoor, anderen volledig thuis en weer andere werknemers kennen een mix. Technologie speelt een sleutelrol in het nieuwe werken. Dat is de reden dat Microsoft zijn besturingssysteem via een nieuw model aan gaat bieden.

Overal Windows

Windows 365 moet de volledige ervaring bieden van Windows 10 en straks Windows 11, ongeacht locatie of apparaat. Gebruikers streamen hiermee al hun gepersonaliseerde applicaties, tools, data en instellingen vanuit de cloud naar hun apparaat. Dat kunnen ook Mac-, iPad-, Linux- en Android-devices zijn, benadrukt Microsoft. We moeten Cloud PC als een ervaring zien. Zelfs bij het switchen van devices blijft alles zoveel mogelijk hetzelfde. In principe kan vanaf ieder apparaat ingelogd worden op de pc, de status van de Cloud PC blijft hetzelfde.

“Je kan hetzelfde werk doen op een laptop in een hotelkamer, een tablet in de auto tussen afspraken in of je desktop als je op kantoor bent. Seizoenwerkers kunnen in- en uitschakelen op basis van de behoefte van het bedrijf, waardoor organisaties kunnen schalen in drukke periodes zonder de gecompliceerde logistieke- en securityuitdagingen van het uitrollen van nieuwe hardware. Daarnaast kunnen bedrijven gerichter gespecialiseerde werkers uitrusten, bijvoorbeeld in creatieve-, analytics-, engineering- of wetenschappelijke functies die meer compute power en toegang tot kritieke applicaties nodig hebben”, aldus Microsoft.

Hoewel Windows 365 gemaakt is voor bedrijven, maakt het volgens Microsoft niet uit wat de omvang van een organisatie is. Bedrijven kiezen op basis van de schaal- en prestatiebehoeftes welke uitvoering het best past: Windows 365 Business of Windows 365 Enterprise. Uit de aankondiging wordt niet direct duidelijk waar de verschillen precies inzitten. Cloud PC kent een abonnementsmodel op basis van aantal gebruikers per maand.

Om de commitment voor bedrijven van alle omvangen te onderstrepen, biedt Microsoft onder meer tools om beheerders met niet al teveel technische kennis hun eigen cloudomgevingen te laten kiezen en configureren. Het beheer moet vergelijkbaar zijn met hoe fysieke devices momenteel gemanaged worden. Cloud PC’s verschijnen naast fysieke devices in Microsoft Endpoint Manager. Het uitrollen van bedrijfspolicies richting de devices moet via de console ook eenvoudig verlopen. Volgens Microsoft is een groep Cloud PC’s binnen enkele minuten te provisionen, zoals het definiëren van Windows-versies of het toewijzen van specifieke gebruikers of groepen.

Windows 365 is gebouwd op Azure Virtual Desktop. Dankzij de desktopvirtualisatie van AVD staat data veiliger centraal opgeslagen. De Cloud PC moet virtualisatie verder versimpelen, door het werk eromheen af te handelen. De kracht van de Cloud PC kan opgeschaald worden en de performance is te monitoren, zodat de gebruikers de beste ervaring krijgen. Ook tonen analyses de verbindingsstatus aan, zodat gebruikers de zekerheid hebben dat de connectie optimaal is en ze bij de benodigde zaken kunnen. Het Endpoint Analytics-dashboard identificeert Cloud PC-omgevingen, wat inzicht biedt in endpoints zonder de benodigde prestaties.

Microsoft raadt bedrijven met meer aanpassings- en flexibiliteitsbehoeften aan om alsnog Azure Virtual Desktop te gebruiken.

Veiligheid

Verder meent Microsoft dat we ons momenteel in het complexste cybersecuritylandschap ooit bevinden. De behoefte aan een oplossing voor werknemers om samen te werken terwijl data veilig blijft, is dan ook groot. Informatie wordt daarom niet op devices opgeslagen, maar in de cloud. Dat is over het algemeen een veiligere omgeving dan het lokale apparaat.

Multifactorauthenticatie (MFA) krijgt ook de nodige prioriteit door iedere login- of toegangspoging tot de Cloud PC te verifiëren. Hiervoor is er integratie met Azure Active Directory. In Microsoft Endpoint Manager kan MFA gekoppeld worden aan gerichte Windows 365-toegangspolicies om het inlogrisico van iedere sessie te beoordelen. Daarnaast is de gebruikers- en beheerderservaring ontworpen rondom het least privileged access-principe.

De securitybasis van Windows 10, Microsoft Defender for Endpoint en Microsoft Edge kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als op fysieke apparaten. Microsoft heeft ook een Cloud PC-specifieke ‘security baseline’ gebouwd. “Als je Microsoft Defender for Endpoint gebruikt om je apparaten te beschermen, werkt het ook naadloos met je Cloud PC’s. Je kan Microsoft Endpoint Manager gebruiken om snel je Cloud PC’s te onboarden, net zoals je andere apparaten met Defender for Endpoint. Het beschermt niet alleen je Cloud PC’s, maar geeft ook securityaanbevelingen om het risico te verlagen en helpt snel securityincidenten te ontdekken en onderzoeken.”

Windows 365 Cloud PC is vanaf 2 augustus algemeen beschikbaar, via de Business- en Enterprise-abonnementen. Over de exacte prijzen van de licenties spreekt Microsoft bij de aankondiging niet.

